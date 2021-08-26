Любителей парковаться на газонах и у мусорных площадок в Петербурге начали не только штрафовать, но и эвакуировать

В Петербурге впервые отправили на штрафстоянку автомобили, нарушающие правила парковки во дворах. Один стоял на газоне, второй мешал вывозить мусор с контейнерной площадки.
Как сообщает 26 августа пресс-служба администрации Петербурга, специалисты государственной административно-технической инспекции провели плановый рейд против нарушений правил парковки во дворах в Кировском районе Петербурга и впервые изъяли и отправили на штрафстоянку два автомобиля. Нарушители по итогам рейда получат постановления о привлечении к административной ответственности. Штраф для физических лиц составляет 3 тысячи рублей, для юридических — 150 тысяч рублей.
Эвакуировать неправильно припаркованные машины помогали специалисты городского Центра экономической безопасности. Автомобили будут храниться на его штрафстоянке до возвращения владельцу. Как вернуть увезенные машины, можно узнать на сайте ГАТИ.
Сотрудники ГАТИ Петербурга начали ежедневный мониторинг парковки во дворах в июне этого года. Маршруты рейдов формируются на основании данных, поступающих от горожан через сервис на сайте инспекции. Всего за нарушения правил парковки было вынесено 171 постановление на сумму 807 тысяч рублей.
Фиксируются нарушения автоматически, при помощи программно-аппаратного комплекса в автомобиле ГАТИ. Осенью парк дежурных машин планируется расширить до 18 штук, что позволит мониторить соблюдение правил парковки во дворах во всех районах города в течение дня.