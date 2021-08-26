«Пока никто не воспользовался». В Кремле рассказали о выходе из статуса иноагента

Пресс-секретарь президента России заявил, что от статуса иностранного агента можно избавиться за один год.



«Процедура [выхода из статуса иноагента] занимает 1 год, но пока никто этим не воспользовался», — цитирует 26 августа РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.



По его словам, цель реестра иностранных агентов в информировании граждан, а не в закрытии организаций, которые получили такой статус. Он также допустил, что закон может быть изменен, если того будет требовать правоприменительная практика.

