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«Пока никто не воспользовался». В Кремле рассказали о выходе из статуса иноагента

Дмитрий Песков допустил корректировку закона об иноагентах

Пресс-секретарь президента России заявил, что от статуса иностранного агента можно избавиться за один год.

«Процедура [выхода из статуса иноагента] занимает 1 год, но пока никто этим не воспользовался», — цитирует 26 августа РИА Новости заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, цель реестра иностранных агентов в информировании граждан, а не в закрытии организаций, которые получили такой статус. Он также допустил, что закон может быть изменен, если того будет требовать правоприменительная практика.

На прошлой неделе реестр иностранных агентов пополнился телеканалом «Дождь»* и изданием «Важные истории»*.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

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Комментарии (18)

nalchik11
А если физлицо признают иноагентом, то что ему нужно сделать, чтоб избавиться от этого статуса? Отречься от родственников и знакомых за границей, закрыть все счета в иностранных банках и отдать деньги государству? Как знак раскаяния
houspi
Надо просто посмотреть на формулировку иначе.
Иноагент - значит точно не зависит от государства, значит можно доверять.
lamer
То есть президенты других стран просто обожают СМИ, которые существуют за счет иностранного бюджетирования и находятся в оппозиции?
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