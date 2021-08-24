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Минюст РФ: Признанный иноагентом «Дождь»* получал деньги от ЕС

Минюст РФ назвал основания для включения телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов.

«"Дождь" получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро», — сообщается 24 августа на сайте ведомства.

В Минюсте указали, что телеканал также «систематически» распространял материалы СМИ, которые в РФ считаются выполняющими функции иностранного агента.

Росфинмониторинг при этом установил, что «Дождь» получал иностранное финансирование и «опосредованно» — через российские фонды.

«Дождь» внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» 20 августа.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

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Комментарии (10)

Kot Piter
Это уже третья сумма, которая звучит применительно к "дождю". Из одних и тех же уст.
А потом нас спрашивают, почему мы им тотально не доверяем?! =D
Guest1234
У нас вся страна опосредованно деньги от ЕС получает от продажи газа и нефти
Serj_
И что?... Наша страна получила пару дней назад 18$ миллиардов долларов, это на секундочку полтора !триллиона! рублей. И что, теперь Россия иностранный агент?... Телеканал "Дождь" давно ушел в сеть и новых адептов не набирал. Зачем его добивать я не понимаю, я живу по понятиям не бей лежачего и женщин, возможно я старомоден...
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