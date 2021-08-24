Минюст РФ: Признанный иноагентом «Дождь»* получал деньги от ЕС

Минюст РФ назвал основания для включения телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов.

«"Дождь" получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро», — сообщается 24 августа на сайте ведомства.

В Минюсте указали, что телеканал также «систематически» распространял материалы СМИ, которые в РФ считаются выполняющими функции иностранного агента.

Росфинмониторинг при этом установил, что «Дождь» получал иностранное финансирование и «опосредованно» — через российские фонды.