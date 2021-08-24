Минюст РФ: Признанный иноагентом «Дождь»* получал деньги от ЕС

Минюст РФ назвал основания для включения телеканала «Дождь»* в реестр СМИ-иноагентов.
«"Дождь" получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро», — сообщается 24 августа на сайте ведомства.
В Минюсте указали, что телеканал также «систематически» распространял материалы СМИ, которые в РФ считаются выполняющими функции иностранного агента.
Росфинмониторинг при этом установил, что «Дождь» получал иностранное финансирование и «опосредованно» — через российские фонды.
«Дождь» внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» 20 августа.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента