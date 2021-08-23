Телеканал «Дождь»* внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» из-за ссылок на материалы СМИ — «иноагентов»

Телеканал «Дождь»* внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» по запросу Роскомнадзора. Надзорный орган не устроило, что телеканал распространял материалы, созданные другими «иноагентами».
Об этом сообщила «Медуза»* 23 августа, ссылаясь на члена СПЧ Еву Меркачеву. Среди «запретных» медиа оказались признанные «иноагентами» «Медуза»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки»*, «Сибирь. Реалии»*. Кроме того, в список нежелательных источников информации вошли находящиеся в реестре «иноагентов» правозащитник Лев Пономарев* и журналистка Людмила Савицкая*.
Телеканал «Дождь» внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» 20 августа. Помимо них, в списке оказались издание «Важные истории»* и семь журналистов. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минюст вел работу по признанию телеканала СМИ-«иноагентом», но в Кремле процесс не согласовывался.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента