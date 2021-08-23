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Телеканал «Дождь»* внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» из-за ссылок на материалы СМИ — «иноагентов»

Телеканал «Дождь»* внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» по запросу Роскомнадзора. Надзорный орган не устроило, что телеканал распространял материалы, созданные другими «иноагентами».

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Об этом сообщила «Медуза»* 23 августа, ссылаясь на члена СПЧ Еву Меркачеву. Среди «запретных» медиа оказались признанные «иноагентами» «Медуза»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки»*, «Сибирь. Реалии»*. Кроме того, в список нежелательных источников информации вошли находящиеся в реестре «иноагентов» правозащитник Лев Пономарев* и журналистка Людмила Савицкая*.

Телеканал «Дождь» внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов» 20 августа. Помимо них, в списке оказались издание «Важные истории»* и семь журналистов. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минюст вел работу по признанию телеканала СМИ-«иноагентом», но в Кремле процесс не согласовывался.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

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Комментарии (19)

266081655
Иноагент Х Не-иноагент = Иноагент
Иноагент + Не-иноагент = 0
Иноагент + Иноагент = 2 Иноагента
266081655
А если я подумал об иноагентах, значит я - иноагент?
gencon
Число иностранных агентов в России растёт с числом коррумпированных силовиков, прямая зависимость.
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