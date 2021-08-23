Песков: Признание «Дождя» иноагентом не согласовывалось с Кремлем

Минюст вел работу по признанию телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом, в Кремле об этом знали, но процесс не согласовывался. Об этом 23 августа журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно», — цитирует его ТАСС.



Песков напомнил, что включение в перечень иноагентов не ведет к закрытию СМИ, а накладывает на него дополнительные обязательства.



Минюст РФ 20 августа включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов, помимо них — ещё семь физлиц. О первой реакции медиасообщества читайте на «Фонтанке».

