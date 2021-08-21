Число задержанных на Лубянской площади в Москве возросло до 12

В Москве 21 августа во время одиночных пикетов в поддержку СМИ-иноагентов и независимой журналистики у здания ФСБ в Москве на Лубянке задержано в общей сложности уже 12 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Уточняется, что всех задержанных доставляют в ОВД «Мещанский», некоторых отпускают без протоколов. Восемь пикетчиков, привлёкших внимание полиции — студенты журфака МГУ.

Ранее сообщалось, что среди задержанных также Ксения Миронова, журналистка «Дождя» и невеста журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, Соня Гройсман, включенная в список иноагентов, которая также является корреспондентом «Проекта», признанного нежелательной организацией и создатель подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий.