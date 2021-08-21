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Число задержанных на Лубянской площади в Москве возросло до 12

В Москве 21 августа во время одиночных пикетов в поддержку СМИ-иноагентов и независимой журналистики у здания ФСБ в Москве на Лубянке задержано в общей сложности уже 12 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Уточняется, что всех задержанных доставляют в ОВД «Мещанский», некоторых отпускают без протоколов. Восемь пикетчиков, привлёкших внимание полиции — студенты журфака МГУ.

Ранее сообщалось, что среди задержанных также Ксения Миронова, журналистка «Дождя» и невеста журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, Соня Гройсман, включенная в список иноагентов, которая также является корреспондентом «Проекта», признанного нежелательной организацией и создатель подкаста «Так вышло» Андрей Бабицкий.

Как писала «Фонтанка», 20 августа Минюст РФ внес «Дождь» и издание «Важные истории» в список СМИ-иноагентов, также в реестр включили семь физлиц. В реестре сейчас числятся 43 организации и человека, большинство из которых попали туда в 2021 году. Последние полгода раз или два в месяц по «черным пятницам» список пополняется.

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Комментарии (9)

266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Ж.иву одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодар.на за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266208651
власть продолжает демонстрировать свою ущербность и слабость.
gencon
На Лубянке видать инопланетяне высадились. Марс атакует....
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