Сначала на акции в поддержку журналистов и средств массовой информации, внесенных в соответствующий реестр, задержали журналиста Александра Горохова. Его отпустили после разъяснительной беседы.
Затем полицейские задержали сотрудницу The Bell Юлию Старостину и создательницу подкаста «Норм» Дарью Черкудинову. Полицейские заявили, что девушки не соблюдали дистанцию в 50 метров, чем нарушили правила проведения одиночных пикетов.
Позднее были задержаны Ксения Миронова, журналистка «Дождя» и невеста журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, а также Соня Гройсман, включенная в список иноагентов, которая также является корреспондентом «Проекта», признанного нежелательной организацией. Задержали и создателя подкаста «Так вышло» Андрея Бабицкого.
Как писала «Фонтанка», 20 августа Минюст РФ внес «Дождь» и издание «Важные истории» в список СМИ-иноагентов, также в реестр включили семь физлиц. В реестре сейчас числятся 43 организации и человека, большинство из которых попали туда в 2021 году. Последние полгода раз или два в месяц по «черным пятницам» список пополняется.