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У здания ФСБ на Лубянке задержали журналистов, устроивших пикеты в поддержку СМИ-иноагентов

В Москве задержали нескольких сотрудников СМИ, которые вышли с пикетами к зданию ФСБ на Лубянке. Об этом 21 августа сообщает телеканал «Дождь», который накануне был признан иностранным агентом.

Сначала на акции в поддержку журналистов и средств массовой информации, внесенных в соответствующий реестр, задержали журналиста Александра Горохова. Его отпустили после разъяснительной беседы.

Затем полицейские задержали сотрудницу The Bell Юлию Старостину и создательницу подкаста «Норм» Дарью Черкудинову. Полицейские заявили, что девушки не соблюдали дистанцию в 50 метров, чем нарушили правила проведения одиночных пикетов.

Позднее были задержаны Ксения Миронова, журналистка «Дождя» и невеста журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, а также Соня Гройсман, включенная в список иноагентов, которая также является корреспондентом «Проекта», признанного нежелательной организацией. Задержали и создателя подкаста «Так вышло» Андрея Бабицкого.

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Как писала «Фонтанка», 20 августа Минюст РФ внес «Дождь» и издание «Важные истории» в список СМИ-иноагентов, также в реестр включили семь физлиц. В реестре сейчас числятся 43 организации и человека, большинство из которых попали туда в 2021 году. Последние полгода раз или два в месяц по «черным пятницам» список пополняется.

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Комментарии (4)

lamer
Да занимайтесь вы журналистикой сколько угодно, но не за счет финансирования супостатом.
266188746
Свобода слова нам не нужна, у нас тут не Гейропа. Боже царя храни!
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