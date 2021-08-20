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Телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» признали СМИ-иноагентами

Минюст РФ включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства 20 августа.

Кроме того, в список иноагентов внесены еще семь физических лиц — в основном, журналисты этих изданий: Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главный редактор «Важных историй» Роман Анин.

В реестре сейчас числятся 43 организации и человека, большинство из которых попали туда в 2021 году. Последние полгода раз или два в месяц по «черным пятницам» список пополняется.

23 апреля Минюст признал иноагентом «Медузу», которая, несмотря на прогнозы, все еще держится на плаву. Меньше повезло изданию VTimes, созданному бывшими журналистами «Ведомостей»: 14 мая в реестр включили юридическое лицо Stichting 2 Oktober — администратора домена Vtimes.io, и СМИ закрылось.

15 июля иноагентами признали главреда «Проекта» Романа Баданина и нескольких его журналистов, а также главреда «Открытых медиа» Юлию Ярош. 23 июля такая же участь постигла издание The Insider, которое специализируется на расследованиях, а через несколько дней к его редактору Роману Доброхотову пришли с обысками.

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Комментарии (20)

265833487
А те, у кого счета и детки за границей, не иноагенты получается?) Ведь они этот закон принимали.
Капитан Очевидность2
При этом в то же самое время кремлёвское эхо москвы прекрасно чувствует себя и поживает на деньги газпрома.
Капитан Очевидность2
При этом в то же самое время кремлёвское эхо москвы прекрасно чувствует и поживает на деньги газпрома.
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