Телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» признали СМИ-иноагентами

Минюст РФ включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства 20 августа.
Кроме того, в список иноагентов внесены еще семь физических лиц — в основном, журналисты этих изданий: Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главный редактор «Важных историй» Роман Анин.
В реестре сейчас числятся 43 организации и человека, большинство из которых попали туда в 2021 году. Последние полгода раз или два в месяц по «черным пятницам» список пополняется.
23 апреля Минюст признал иноагентом «Медузу», которая, несмотря на прогнозы, все еще держится на плаву. Меньше повезло изданию VTimes, созданному бывшими журналистами «Ведомостей»: 14 мая в реестр включили юридическое лицо Stichting 2 Oktober — администратора домена Vtimes.io, и СМИ закрылось.
15 июля иноагентами признали главреда «Проекта» Романа Баданина и нескольких его журналистов, а также главреда «Открытых медиа» Юлию Ярош. 23 июля такая же участь постигла издание The Insider, которое специализируется на расследованиях, а через несколько дней к его редактору Роману Доброхотову пришли с обысками.