Телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» признали СМИ-иноагентами

Минюст РФ включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства 20 августа.



Кроме того, в список иноагентов внесены еще семь физических лиц — в основном, журналисты этих изданий: Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главный редактор «Важных историй» Роман Анин.



В реестре сейчас числятся 43 организации и человека, большинство из которых попали туда в 2021 году. Последние полгода раз или два в месяц по «черным пятницам» список пополняется.

