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Издание The Insider, 4 журналиста и петербургский активист пополнили список СМИ-иноагентов в России

Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента пополнился The Insider. Это следует из опубликованного 23 июля списка на сайте Минюста.

Издание занимает в реестре номер 29. В список было внесено юридическое лицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге.

Кроме того, иностранными агентами признали четверых журналистов «Открытых медиа» (одноименная британская организация объявлена нежелательной в РФ) и «Проекта» (признан нежелательной организацией): Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского и Юлию Апухтину. Вместе с ними в список попал петербургский оппозиционный активист Алексей Постернак, который ведет телеграм-канал с аудиторией в 29 человек.

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Комментарии (2)

266081655
Иноагент - это как знак качества.... Ностоящий гражданин..... Достойный человек...
265947515
Надо, сразу после окончания вуза по специальности журналистика в дипломе ставить печать - "иноагент". Все СМИ должны получать штамп "иноагент" в учредительные документы уже на этапе регистрации.
Исключение только для последователей Соловьева, Киселева и прочих скабеевых.
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