Издание The Insider, 4 журналиста и петербургский активист пополнили список СМИ-иноагентов в России

Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента пополнился The Insider. Это следует из опубликованного 23 июля списка на сайте Минюста.
Издание занимает в реестре номер 29. В список было внесено юридическое лицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге.
Кроме того, иностранными агентами признали четверых журналистов «Открытых медиа» (одноименная британская организация объявлена нежелательной в РФ) и «Проекта» (признан нежелательной организацией): Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского и Юлию Апухтину. Вместе с ними в список попал петербургский оппозиционный активист Алексей Постернак, который ведет телеграм-канал с аудиторией в 29 человек.