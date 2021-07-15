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Донос на издание «Проект»* написал «борец с коррупцией», связанный с экс-адвокатом Ефремова Пашаевым

Издание «Проект» признали нежелательной организацией после запроса в прокуратуру руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом 15 июля сообщает Baza.

По информации журналистов, Бородин обратился в надзорное ведомство еще зимой, после выхода на сайте Russia Today публикации о «Проекте». В своем запросе он уверяет, что издание якобы подконтрольно Конгрессу США и назвал девять сотрудников, которых надо проверить. Напомним, ранее сегодня сообщалось о том, что Генпрокуратура признала деятельность «Проекта» нежелательной, а нескольких ее сотрудников, в том числе главного редактора Романа Баданина — иноагентами. За сотрудничество с нежелательной организацией в России грозит уголовная ответственность.

СМИ ранее писали, что проект Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина создавался как спойлер для ФБК (признан иноагентом и ликвидирован в РФ) Алексея Навального. При этом самого Бородина связывали с адвокатом Эльманом Пашаевым, прославившемся не слишком успешной защитой Михаила Ефремова. Жена погибшего водителя даже требовала лишить Бородина адвокатского статуса.

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Комментарии (1)

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