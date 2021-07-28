К главному редактору The Insider домой пришла полиция

Главный редактор The Insider (издание включено Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента) Роман Доброхотов сообщил, что к нему домой пришла полиция. «Видимо, у меня обыск. Стучится полиция. Адвокат не помешал бы», — написал он в Twitter утром 27 июля.



Уточняется, что домой к журналисту уже выехала адвокат «Правозащиты Открытки» (также признана в РФ нежелательной организацией) Оксана Опаренко. Правозащитники отмечают, что связь с Доброхотовым «пропала практически сразу». Коллега главреда Сергей Ежов написал в Twitter, что сегодня Доброхотов должен был вылететь из России.

