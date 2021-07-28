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К главному редактору The Insider домой пришла полиция

Главред The Insider сообщил, что к нему домой пришли с обыском

Главный редактор The Insider (издание включено Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента) Роман Доброхотов сообщил, что к нему домой пришла полиция. «Видимо, у меня обыск. Стучится полиция. Адвокат не помешал бы», — написал он в Twitter утром 27 июля.

Уточняется, что домой к журналисту уже выехала адвокат «Правозащиты Открытки» (также признана в РФ нежелательной организацией) Оксана Опаренко. Правозащитники отмечают, что связь с Доброхотовым «пропала практически сразу». Коллега главреда Сергей Ежов написал в Twitter, что сегодня Доброхотов должен был вылететь из России.

«Фонтанка» писала, что The Insider пополнил список СМИ-иноагентов 23 июля. При этом в самом издании заявили, что продолжат работу.

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Комментарии (5)

pavas
Как у нас трепетно иностранцев-то, оказывается, защищают. Правда, только когда это нужно высшему политическому руководству.
266138700
Если это всё иностранные агенты, то получается, что заграница действительно заботится о России больше, чем те, кто заклеймил журналистов иноагентами.
Wert
выборы пройдут всё это шапито выпустят
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