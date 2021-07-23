Признанный иноагентом The Insider объявил о продолжении работы

Издание The Insider, которое 23 июля Минюст внес в реестр иноагентов, заявил о намерении продолжить свою деятельность.



«The Insider — это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует», — цитирует 23 июля заявление главного редактора издания Романа Доброхотова МБХ Медиа.

По его словам, издание продолжит работать, как и работало до этого.

Согласно законодательству РФ однако, зарегистрированные в России СМИ смогут цитировать только с отметкой об иноагентах: