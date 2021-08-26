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ВМФ начал буксировку первой советской атомной подлодки в Петербург. Она станет частью «Острова фортов»

Первая советская атомная подлодка К-3 отправилась в Петербург

В Мурманской области началась буксировка первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» в Петербург. Сейчас плавучий док «Свияга» с судном выходит из Кольского залива, сообщил 26 августа главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Дорога предстоит непростая. Сначала плавдок с подводной лодкой пройдет Беломорский канал, а в первой декаде сентября прибудет на «Северную верфь» в Петербурге. Там судно подготовят к буксировке в Кронштадт.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
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Атомная подлодка «Ленинский комсомол» должна стать ключевым экспонатом Музея военно-морской славы в «Острове фортов». Музей планируют открыть в 2023 году.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

К-3 «Ленинский комсомол» — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 «Кит», все последующие лодки серии строились по доработанному проекту 627А. Наименование «Ленинский комсомол» унаследовала от одноименной дизельной подводной лодки «М-106» Северного флота, погибшей в одном из боевых походов в 1943 году. Это почётное имя носила с 9 октября 1962 года.

Из состава Северного флота подлодка была выведена ещё в 1991 году. Морская коллегия при правительстве РФ решила сделать из неё плавучий музей, но время шло, а денег так и не нашли. В 2013 году корабль чуть было не утилизировали из-за того, что он занимал нужное место на стапельной площадке судоремонтного завода «Нерпа» в Мурманской области. Но К-3 спасли — законсервировали и спустили на воду в ожидании финансирования проекта. У лодки вырезали реакторный отсек, заварили забортные отверстия. В прошлом году стало известно, что «Ленинский комсомол» станет частью экспозиции Музея военно-морской славы в Кронштадте.

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