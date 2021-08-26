В Мурманской области началась буксировка первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» в Петербург. Сейчас плавучий док «Свияга» с судном выходит из Кольского залива, сообщил 26 августа главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Дорога предстоит непростая. Сначала плавдок с подводной лодкой пройдет Беломорский канал, а в первой декаде сентября прибудет на «Северную верфь» в Петербурге. Там судно подготовят к буксировке в Кронштадт.
Атомная подлодка «Ленинский комсомол» должна стать ключевым экспонатом Музея военно-морской славы в «Острове фортов». Музей планируют открыть в 2023 году.