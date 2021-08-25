Шаланда с арматурой, грузовик и такси собрались в «паровозик» на КАД

Авария с участием трех машин вдвое сузила въезд на КАД на юго-востоке Петербурга 25 августа. Один из участников едва не перегородил и оставшуюся полосу.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Саша, авария произошла на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны. На въезде с Рабфаковской улицы грузовой фургон догнал шаланду, перевозившую арматуру, а в него в свою очередь врезалось легковое такси. Перед большегрузом стоит еще одна легковая машина, но повреждений на ней не видно.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что информация об аварии поступила около 11:10. На 57-м километре КАД, на съезде с проспекта Обуховской Обороны, столкнулись три попутных автомобиля. Пострадавших в аварии нет.
На кадрах с места ДТП видно, что у шаланды от удара открылся задний борт, ударив фургон по лобовому стеклу. По данным «Яндекс.Пробок», затора из-за аварии на съезде не наблюдается, зато есть пробка на самой КАД из-за дорожных работ.