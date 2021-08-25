Шаланда с арматурой, грузовик и такси собрались в «паровозик» на КАД

Авария с участием трех машин вдвое сузила въезд на КАД на юго-востоке Петербурга 25 августа. Один из участников едва не перегородил и оставшуюся полосу.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Саша, авария произошла на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны. На въезде с Рабфаковской улицы грузовой фургон догнал шаланду, перевозившую арматуру, а в него в свою очередь врезалось легковое такси. Перед большегрузом стоит еще одна легковая машина, но повреждений на ней не видно.