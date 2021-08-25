КГИОП попросил 724 млн рублей на реставрацию знаковых памятников и субсидии религиозным организациям

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) попросил выделить ему дополнительные 724 млн рублей в 2022 году. Об этом заявил глава ведомства Сергей Макаров в ходе нулевых слушаний бюджета в Законодательном собрании 25 августа.



По его словам, почти половина этой суммы — 373 млн рублей — нужна для реализации программы «Наследие», в рамках которой ремонтируются знаковые памятники — например, Казанский собор, Аничков дворец.



Остальная часть суммы — субсидии для религиозных организаций, у которых есть в собственности объекты культурного наследия. «Они не могут идти по нашей программе, но мы считаем, что они должны получать деньги из бюджета», — пояснил «Фонтанке» Сергей Макаров. О каких объектах идет речь, он не уточнил, отметив, что субсидии будут распределяться по конкурсу.

