КГИОП попросил 724 млн рублей на реставрацию знаковых памятников и субсидии религиозным организациям

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) попросил выделить ему дополнительные 724 млн рублей в 2022 году. Об этом заявил глава ведомства Сергей Макаров в ходе нулевых слушаний бюджета в Законодательном собрании 25 августа.
По его словам, почти половина этой суммы — 373 млн рублей — нужна для реализации программы «Наследие», в рамках которой ремонтируются знаковые памятники — например, Казанский собор, Аничков дворец.
Остальная часть суммы — субсидии для религиозных организаций, у которых есть в собственности объекты культурного наследия. «Они не могут идти по нашей программе, но мы считаем, что они должны получать деньги из бюджета», — пояснил «Фонтанке» Сергей Макаров. О каких объектах идет речь, он не уточнил, отметив, что субсидии будут распределяться по конкурсу.
На ремонт жилых домов выделено 1,5 млрд рублей. Этой суммы будет достаточно, считает глава КГИОП, чтобы начать ремонт 44 объектов культурного наследия. Для завершения понадобится от года до четырех лет.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в перечень жилых многоквартирных домов со «сложными» фасадами, которые будут отреставрированы по программе комитета по охране памятников Петербурга, вошли 255 зданий.