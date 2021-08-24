Неугомонный лжеминер получил реальный срок в Петербурге. Он сообщал о «подрывах» почти каждый год

Срок в колонии общего режима получил житель Петербурга, обвиняемый в сообщении о готовящемся «подрыве» Государственного университета промышленных технологий и дизайна. За последние годы он набил руку на наборе номера «112».

О приговоре 61-летнему Алиханову Конаку Алибабе оглы 24 августа сообщает горпрокуратура. Октябрьский райсуд накануне признал его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершённом в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Установлено, что Конак Алибаба 31 марта позвонил в службу «112» и предупредил, что здание университета промышленных технологий и дизайна вот-вот взлетит на воздух. Абонент вёл разговор, стоя на Вознесенском проспекте рядом с вузом. Судя по всему, вскоре он наблюдал полицейскую рутину по проверке очередного заявления о бомбе, которые с осени 2019 года отрабатывали практически ежедневно.