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Неугомонный лжеминер получил реальный срок в Петербурге. Он сообщал о «подрывах» почти каждый год

Срок в колонии общего режима получил житель Петербурга, обвиняемый в сообщении о готовящемся «подрыве» Государственного университета промышленных технологий и дизайна. За последние годы он набил руку на наборе номера «112».

О приговоре 61-летнему Алиханову Конаку Алибабе оглы 24 августа сообщает горпрокуратура. Октябрьский райсуд накануне признал его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершённом в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Установлено, что Конак Алибаба 31 марта позвонил в службу «112» и предупредил, что здание университета промышленных технологий и дизайна вот-вот взлетит на воздух. Абонент вёл разговор, стоя на Вознесенском проспекте рядом с вузом. Судя по всему, вскоре он наблюдал полицейскую рутину по проверке очередного заявления о бомбе, которые с осени 2019 года отрабатывали практически ежедневно.

«Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил Алиханову наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.

Реальный срок виновные в телефонном хулиганстве получают нечасто, обычно свои выходки им приходится отрабатывать. Как раз с этого Алиханов начал в 2015 году, когда Ленинский райсуд приговорил его к 13 месяцам исправительных работ за два эпизода по статье 207 УК.

Едва отбыв наказание, уроженец Азербайджана, который некоторое время работал в охранных предприятиях, снова оказался в суде по той же статье. На этот раз он выбрал целью жилые дома, а «террористом» назначил бывшую сожительницу. В ноябре 2017 года суд назначил ему четыре месяца в колонии-поселении. Выйдя, Алиханов не угомонился. Согласно картотеке, почти ровно через год он слушал обвинительный приговор за аналогичное преступление в Октябрьском суде.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Dimitry Antonov
Тут лечить надо, а не сажать. А вот доберётся он там до какого-нибудь колл-центра, который никто не обнаружит, и всё, весь город на уши будет ставить....
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