В Сети 24 августа вышел трейлер картины Алексея Германа-младшего «Дело» о преподавателе вуза из провинциального городка. Профессор пытается доказать, что мэр — взяточник, но сам попадает под домашний арест по обвинению в растрате.

Съёмки проходили в Репино в 2020 году и заняли всего 25 дней. За проект режиссёр взялся, чтобы не сойти с ума «от безделья и отчаянья», ожидая возобновления работы над картиной «Воздух» с Сергеем Безруковым.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Главную роль в «Деле» исполнил актёр Мераб Нинидзе. Ради съемок он специально прилетал в Россию из Австрии — история «об обретении справедливости» была написана специально под него.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Как отмечает Алексей Герман-младший, ориентиром при создании драмы с самого начала была «русская литература XIX века, которая пыталась в капле смысла и в строках текста отразить нас во всех наших противоречиях, многообразиях и настроениях».

Роль мамы главного героя в картине исполнила Роза Хайруллина, а бывшей жены — Анастасия Мельникова. В адвоката профессора перевоплотилась Анна Михалкова, а следователем стал Александр Паль. Дочь — Александра Бортич.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«На мой взгляд, наш фильм — это размышления о человеческом устройстве, и рассказывается в нём не только о России. Я глубоко убеждён, что подобная история могла произойти и в огромном количестве других стран», — отметил Алексей Герман-младший.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Дело» было представлено на Каннском кинофестивале в 2021 году в программе «Особый взгляд».

Мераб Нинидзе уже работал с Алексеем Германом-младшим на съёмках «Бумажного солдата» в 2008 году. На 65-м Венецианском кинофестивале картина о враче, который работает с космонавтами, получила «Серебряного льва» за лучшую режиссуру.

