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На КАД задавили пешехода. ГИБДД ищет очевидцев, чтобы установить обстоятельства

Женщина-пешеход погибла в ДТП на КАД Петербурга

Смертельное ДТП произошло на кольцевой автодороге Петербурга в Ломоносовском районе Ленобласти ночью 24 августа. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев.

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Как сообщает ОГИБДД по Ломоносовскому району во «ВКонтакте», около двух часов ночи на 114-м километре КАД в направлении от дамбы и съезда на Краснофлотское шоссе в сторону съезда в Ломоносов произошел наезд на пешехода. Потерпевшая, женщина 37 лет, от полученных травм скончалась на месте.

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, отдел розыска ГИБДД по Ломоносовскому району Ленинградской области просит очевидцев и тех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, позвонить по телефону 8–981–788–10–40 либо 573–71–57 (дежурная часть).

Фото: ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО

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Комментарии (7)

А13579
Пешеход на КАД - суицид, не иначе.
Алешик
🤦🤦ОТКУДА на КАДе пешеход?!? да ещё и в 2 часа ночи?!🤦🤦 соболезную,конечно,но где были мозги,когда появилась мысль пройтись пешком по каду?..
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