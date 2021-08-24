Как сообщает ОГИБДД по Ломоносовскому району во «ВКонтакте», около двух часов ночи на 114-м километре КАД в направлении от дамбы и съезда на Краснофлотское шоссе в сторону съезда в Ломоносов произошел наезд на пешехода. Потерпевшая, женщина 37 лет, от полученных травм скончалась на месте.



Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, отдел розыска ГИБДД по Ломоносовскому району Ленинградской области просит очевидцев и тех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, позвонить по телефону 8–981–788–10–40 либо 573–71–57 (дежурная часть).