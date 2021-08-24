Татьяне Булановой снова отказали в регистрации на выборах в ЗакС. В подписях обнаружили брак, рыбок и кораблики

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 24 августа, рабочая группа нашла у кандидата от партии «Родина» 12,9 % недостоверных подписей.



Ранее городская избирательная комиссия согласилась с жалобой Булановой, что ТИК отказала ей в регистрации с нарушением срока. В минувшие выходные представители Булановой и территориального избиркома вновь изучили подписные листы. Количество бракованных подписей уменьшилось с 18 до 12,9 % , однако это всё равно выше нормы. Также на рабочей группе представители избиркома заявили, что в подписных листах обнаружили, помимо подписей умерших людей, ещё и несколько десятков подписей, где вместо автографов нарисованы картинки — рыбки, кораблики и другие фигурки.



На заседании территориальной избирательной комиссии 24 августа Булановой повторно отказали в регистрации. Также на заседании заявили, что получили ответ от налоговой, и хоть он уже не имеет значения, так как в регистрации Булановой отказали, тем не менее огласили его: певица не указала в предвыборной декларации часть имущества, а также не упомянула о 3 млн рублей доходов.



Отметим, что Буланова также баллотируется от «Родины» в Государственную думу в округе 212 на юге Петербурга.



В начале августа певица записала обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором заявила, что чиновники запрещают ее коллегам распространять политическую агитацию. Видеообращение Булановой транслировали соцсети и СМИ, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он поддерживает избирательную кампанию кандидатов партии «Родина» в Петербурге.

