На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Гостилицким шоссе полностью перекроют движение по одному из съездов, чтобы устранить колейность дорожного покрытия. Перекрытие будет действовать с вечера до утра две ночи подряд.



Как сообщает 23 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 до 6:00 в ночь с 26 на 27 августа и с 27 на 28 августа на 103-м километре КАД будет закрыт для движения съезд № 5 с внутреннего кольца на Гостилицкое шоссе в направлении Петергофа. Также полностью перекроют проезд по Гостилицкому шоссе в направлении из Ленобласти в Петербург.