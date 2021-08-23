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Съезд с КАД на Гостилицкое шоссе полностью перекроют на две ночи

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Гостилицким шоссе полностью перекроют движение по одному из съездов, чтобы устранить колейность дорожного покрытия. Перекрытие будет действовать с вечера до утра две ночи подряд.

Как сообщает 23 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 до 6:00 в ночь с 26 на 27 августа и с 27 на 28 августа на 103-м километре КАД будет закрыт для движения съезд № 5 с внутреннего кольца на Гостилицкое шоссе в направлении Петергофа. Также полностью перекроют проезд по Гостилицкому шоссе в направлении из Ленобласти в Петербург.

Работы ведет ООО СПК «Зелёный город». Чтобы избежать пробок, работы с полным перекрытием движения назначили на ночное время, когда трафик на магистрали наименее интенсивный.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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