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Передвижные камеры будут «ловить» лихачей на аварийно-опасных участках в Петербурге

Смольный объявил график работы передвижных камер контроля скорости в Петербурге на ближайшую неделю. Начинают свою работу они в восемь утра, а завершают в девять вечера.

Адреса работы передвижных фоторадарных комплексов, фиксирующих превышение скорости на дорогах Петербурга, с 23 по 29 августа опубликовала в понедельник пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. Камеры работают на аварийно-опасных участках во всех районах города. Места их дислокации определяет Управление ГИБДД.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга
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Адреса работы всех комплексов фиксации нарушений ПДД в Петербурге публикуются в открытом доступе на сайте и в соцсетях Городского мониторингового центра.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

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Комментарии (2)

Доктор Лектор
на Суздальском такая же Х... никого нет, все летят...
Athair
Витебский от Типанова к Дунайскому - ну очень аварийный ;) Там разве что перед светофором на Орджоникидзе иногда притираются при перестроении.

Зато дорога хорошая, и пешеходов нет - едут быстро все, поэтому штрафов накосить реально на ровном месте. Напишите про остальные места - как там с аварийностью?
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