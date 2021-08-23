Смольный объявил график работы передвижных камер контроля скорости в Петербурге на ближайшую неделю. Начинают свою работу они в восемь утра, а завершают в девять вечера.



Адреса работы передвижных фоторадарных комплексов, фиксирующих превышение скорости на дорогах Петербурга, с 23 по 29 августа опубликовала в понедельник пресс-служба городского комитета по информатизации и связи. Камеры работают на аварийно-опасных участках во всех районах города. Места их дислокации определяет Управление ГИБДД.