Россиянином, попросившим убежище в Японии, может быть уроженец Ижевска. Он проплыл 24 километра в гидрокостюме

Установлено, что перед своим водным путешествием Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его для дальнейшей продажи и пересылке денег. Другому своему знакомому он якобы написал, что уже далеко, и попросил не ждать.

«Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересек 24-километровый пролив вплавь», — сказал собеседник агентства.

Россиянином, приплывшим с Кунашира в Японию за политическим убежищем, может быть житель Южно-Курильска Ваас Феникс Нокард. Об этом 22 августа сообщает РИА Новости.

Источник агентства рассказал, что мужчина три года прожил на Курилах, нигде не работал, обитал в Головнино, ночуя в палатке.

Вааса, также рассказал он, в 2011 году депортировали из Японии за нарушение визового режима, также есть сведения о том, что его задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов. Официальных подтверждений тому, что беглец — Ваас Феникс Нокард, пока нет.

В 2019 году Ваас стал героем материала издания «Русский телеграф» (ныне не выпускается). В статье 36-летний уроженец Ижевска Ваас-Феникс Нокард рассказывает, как получил дальневосточный гектар и переехал на Курилы. В беседе с журналистом он отметил тогда, что ему в целом нравится новое место жительства, хотя «ожидания были совершенно другие». Также он говорит, что бывал в Японии и учит японский язык.

О беженце из России накануне сообщило агентство Kyodo. По данным журналистов, россиянин приплыл с острова Кунашир, который входит в Большую Курильскую гряду и считается частью Сахалинской области, на остров Хоккайдо в Японии. Мужчина якобы попросил местные власти о предоставлении убежища и был передан сотрудникам миграционного бюро в Саппоро. Российским дипломатам пока не дают возможности встретиться с беженцем.