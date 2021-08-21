Посольство РФ разберется в истории с россиянином, приплывшим в Японию с Курильских островов за убежищем

Сотрудники посольства РФ в Японии разбираются в ситуации с российским гражданином, который якобы попросил убежище у властей азиатской страны. Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила 21 августа на своей странице в Facebook.

Информацию о гражданине РФ распространило агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, россиянин приплыл с острова Кунашир, который входит в Большую Курильскую гряду и считается частью Сахалинской области, на остров Хоккайдо в Японии. Мужчина якобы попросил местные власти о предоставлении убежища и был передан сотрудникам миграционного бюро в Саппоро.