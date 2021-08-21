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Посольство РФ разберется в истории с россиянином, приплывшим в Японию с Курильских островов за убежищем

Сотрудники посольства РФ в Японии разбираются в ситуации с российским гражданином, который якобы попросил убежище у властей азиатской страны. Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила 21 августа на своей странице в Facebook.

Информацию о гражданине РФ распространило агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, россиянин приплыл с острова Кунашир, который входит в Большую Курильскую гряду и считается частью Сахалинской области, на остров Хоккайдо в Японии. Мужчина якобы попросил местные власти о предоставлении убежища и был передан сотрудникам миграционного бюро в Саппоро.

В российском посольстве в Японии заявили, что диппредставительство и Генконсульство РФ «находятся в тесном контакте» с местными органами и сейчас выясняют обстоятельства случившегося.

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Комментарии (2)

266209419
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Serg_I
Бегство с маленького острова на остров большой... Понял, что не дождётся передачи островов Японии?
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