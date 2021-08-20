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Петербургской КПРФ не дали снять с выборов партию РПСС

Санкт-Петербургский городской суд отказал партии КПРФ в к Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Истцы пытались отменить регистрацию Российской партии свободы и справедливости.

В иске коммунисты просили признать 532 подписи избирателей, так как в подписных листах имеются многочисленные неоговоренные исправления как в данных избирателей, так и в данных сборщиков подписей.

Как рассказал «Фонтанке» депутат Законодательного собрания Андрей Анохин, который возглавляет список партии РПСС, заседание суда длилось 8,5 часа. В суде перепроверяли подписи. В итоге оснований для удовлетворения иска не нашли.

Российскую партию свободы и справедливости в Петербурге на выборы ведёт бывший единоросс, поругавшийся с однопартийцами, депутат Андрей Анохин. В подлинности сданных его партией подписей ранее усомнилась представительница «Единой России» в петербургском избиркоме Наргис Ахадова. Она заявляла, что практически все подписи написаны одной рукой.

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