В Дагестане местные власти нашли способ борьбы с бродячими стадами коров. Животных будут отправлять в специализированное стойло в Махачкале, сообщает 20 августа «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города Дербента.



Коровы регулярно появляются на улицах Дербента, создают аварийные ситуации на дорогах и портят зеленые насаждения. Об этом рассказывают жители и гости города.

