FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

В Дагестане коров-нарушителей будут отправлять на «штрафстоянку»

В Дагестане местные власти нашли способ борьбы с бродячими стадами коров. Животных будут отправлять в специализированное стойло в Махачкале, сообщает 20 августа «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города Дербента.

Коровы регулярно появляются на улицах Дербента, создают аварийные ситуации на дорогах и портят зеленые насаждения. Об этом рассказывают жители и гости города.

Автор: Святой Дербент/«ВКонтакте»

Автор: Святой Дербент/«ВКонтакте»

«Теперь обнаруженных на улицах коров и другой скот будут увозить в Махачкалу на «штрафстоянку», а хозяев станут штрафовать», — рассказали в мэрии.

За отлов и перевозку животных хозяева заплатят 6 912 рублей 20 копеек. Сутки на «штрафстоянке» обойдутся в 831 рубль 53 копейки, там за коровами будут следить доярки и ветеринар. Также владельцу придется заплатить за возвращение стада обратно в Дербент.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний