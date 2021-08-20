В Дагестане местные власти нашли способ борьбы с бродячими стадами коров. Животных будут отправлять в специализированное стойло в Махачкале, сообщает 20 августа «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города Дербента.
Коровы регулярно появляются на улицах Дербента, создают аварийные ситуации на дорогах и портят зеленые насаждения. Об этом рассказывают жители и гости города.
Автор: Святой Дербент/«ВКонтакте»
Автор: Святой Дербент/«ВКонтакте»
«Теперь обнаруженных на улицах коров и другой скот будут увозить в Махачкалу на «штрафстоянку», а хозяев станут штрафовать», — рассказали в мэрии.
За отлов и перевозку животных хозяева заплатят 6 912 рублей 20 копеек. Сутки на «штрафстоянке» обойдутся в 831 рубль 53 копейки, там за коровами будут следить доярки и ветеринар. Также владельцу придется заплатить за возвращение стада обратно в Дербент.