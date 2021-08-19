В Тюмени у дома девятилетней девочки, чье тело нашли в зарослях травы на Лесобазе, начал появляться стихийный мемориал. Люди приносят мягкие игрушки, цветы и кукол Barbie. Об этом 19 августа сообщило местное издание 72.ru.

По сведениям «Ленты.ру», на теле погибшей школьницы обнаружили следы изнасилования и удушения. Так, ранее звучавшая информация о расчленении погибшей не подтвердилась.



«Фонтанка» писала, что восьмилетняя девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. Поиски ребенка вели по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов.

