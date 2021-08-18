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Lexus уменьшил вдвое стоящий автомобиль на востоке КАД. ДТП спровоцировало пробку

Водитель пострадал в столкновении двух машин на КАД Петербурга

Столкновение двух автомобилей собрало пробку в несколько километров на кольцевой автодороге Петербурга. Авария произошла по классической схеме: один стоял, другой в него влетел.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 45-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Колтушским шоссе, Lexus врезался сзади в красный автомобиль, который стоял на «аварийке» в левом ряду. От удара красному буквально вмяло заднюю часть в салон, а «Лексус» развернуло почти на 180 градусов.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что на место прибыла машина реанимации. Информация о пострадавших уточняется. «Водитель красного «Форда» жив, родился в рубашке!» — пишет участник группы Валерий.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что информация об аварии поступила около 11:00. В результате столкновения пострадал один из водителей. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая. Поврежденные автомобили занимают вторую и четвертую полосы. По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на внешнем кольце образовался затор длиной порядка 3,5 километра.

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Комментарии (5)

fontaner
разные ситуации бывают, могут быть поломки, которые физически не дают возможности уехать на обочину. Практически, любой современный автомобиль будет обездвижен, если будут проблемы по электронике.
Так же в левом ряду могла быть и авария.
Увы, но тут водитель Lexus не среагировал на препятствие из-за дистанции, скорости, внимательности или какого-то другого фактора
veteran78
А ты попробуй со сдохшим двигателем на накате добраться на кад из левой полосы до правой обочины живым.
мухомор
встать в левом ряду на КАД это надо иметь особенный складу ума.
видел как-то как там меняют колесо. доехать до правой обочины это слишком просто. мало адреналина. скукота смертная.
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