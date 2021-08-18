Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 45-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Колтушским шоссе, Lexus врезался сзади в красный автомобиль, который стоял на «аварийке» в левом ряду. От удара красному буквально вмяло заднюю часть в салон, а «Лексус» развернуло почти на 180 градусов.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, что на место прибыла машина реанимации. Информация о пострадавших уточняется. «Водитель красного «Форда» жив, родился в рубашке!» — пишет участник группы Валерий.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что информация об аварии поступила около 11:00. В результате столкновения пострадал один из водителей. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая. Поврежденные автомобили занимают вторую и четвертую полосы. По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на внешнем кольце образовался затор длиной порядка 3,5 километра.