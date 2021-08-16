«Газпром» впервые прокомментировал соглашение ФРГ и США по «Северному потоку-2»

«Газпром» впервые официально прокомментировал заявление Германии и США по поводу трубопровода «Северный поток-2». Позиция изложена в отчете компании за второй квартал, опубликованном 16 августа.
«21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом», — говорится в отчете «Газпрома».
Напомним, США и ФРГ заявили о достижении соглашения по поводу «Северного потока-2» 21 июля. В том случае если Россия будет использовать трубопровод как оружие, Германия обязуется принять меры для ограничения экспорта российского газа. Речь в том числе идет о введении санкций на уровне Евросоюза.