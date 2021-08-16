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«Газпром» впервые прокомментировал соглашение ФРГ и США по «Северному потоку-2»

«Газпром» впервые официально прокомментировал заявление Германии и США по поводу трубопровода «Северный поток-2». Позиция изложена в отчете компании за второй квартал, опубликованном 16 августа.

«21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом», — говорится в отчете «Газпрома».

Напомним, США и ФРГ заявили о достижении соглашения по поводу «Северного потока-2» 21 июля. В том случае если Россия будет использовать трубопровод как оружие, Германия обязуется принять меры для ограничения экспорта российского газа. Речь в том числе идет о введении санкций на уровне Евросоюза.

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Комментарии (4)

Жора__
Обещать - не значит жениться!
Danik
До границы газопровод провели и кран поставили.
Хотите берите, хотите нет! Ваше дело, как дальше потечет!
Шредеров и меркалев из совета директоров выгнали.
Протянули газопровод в каждую деревню Гадюкино в России. Бесплатно и подключили каждый дом!
Вот это должна быть работа Газпрёма. И ФРГ, и США тут нам не указ, и их мнение на эту тему нам по барабану!
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