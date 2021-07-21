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США и Германия достигли договорённости по «Северному потоку-2». Берлин пообещал реагировать на поведение РФ

Берлин и Вашингтон выработали соглашение по «Северному потоку-2»

В Белом доме 21 июля рассказали о достигнутых с Германией договорённостях по «Северному потоку-2». В соглашении между США и ФРГ есть ряд условий.

«В рамках достигнутой договоренности Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие», — приводит РИА Новости 21 июля слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Общеевропейские санкции последуют в случае агрессивных шагов России против Украины, отметила она.

Как уточняет РБК со ссылкой на Bloomberg, Германия будет обязана добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года. ФРГ и США намерены помочь Киеву финансово в диверсификации источников энергии.

Как пишет ТАСС, Берлин согласился поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. США добиваются продления данного соглашения на 10 лет, уточнила дипломат.

Сам документ Вашингтон планирует опубликовать позднее в среду, 21 июля.

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Комментарии (12)

Набеглов
Вообще я в шоке.
НАТО - реальная военная угроза безопасности нашей страны. Они последовательно приближаются к границам нашей страны, и похоже их агрессия становится реальностью.
И мы поставляем в страны НАТО стратегическое сырье, без которого не обходится ни одно промышленное производство ВПК!
Это - измена. Неужели Президент России Владимир Владимирович Путин не знает?!! Сообщите как можно скорее пока не поздно!
Cвифт
ФРГ и США намерены помочь Киеву финансово в диверсификации источников энергии. (с)
.... ФРГ уже себе "диверсифицировала", в топе по стоимости электроэнергии.
.... и в Кремле, я так понимаю, несколько ошалели от наглости Германии.
... (с) из того, что «утекло» в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено», – подчеркнул Лавров.
265916485
Прикольное "соглашение")))
"Энергия как оружие" - это вообще перл!))
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