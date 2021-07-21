США и Германия достигли договорённости по «Северному потоку-2». Берлин пообещал реагировать на поведение РФ

В Белом доме 21 июля рассказали о достигнутых с Германией договорённостях по «Северному потоку-2». В соглашении между США и ФРГ есть ряд условий.

«В рамках достигнутой договоренности Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие», — приводит РИА Новости 21 июля слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Общеевропейские санкции последуют в случае агрессивных шагов России против Украины, отметила она.