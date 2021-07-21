США и Германия достигли договорённости по «Северному потоку-2». Берлин пообещал реагировать на поведение РФ

В Белом доме 21 июля рассказали о достигнутых с Германией договорённостях по «Северному потоку-2». В соглашении между США и ФРГ есть ряд условий.
«В рамках достигнутой договоренности Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие», — приводит РИА Новости 21 июля слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
Общеевропейские санкции последуют в случае агрессивных шагов России против Украины, отметила она.
Как уточняет РБК со ссылкой на Bloomberg, Германия будет обязана добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года. ФРГ и США намерены помочь Киеву финансово в диверсификации источников энергии.
Как пишет ТАСС, Берлин согласился поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. США добиваются продления данного соглашения на 10 лет, уточнила дипломат.
Сам документ Вашингтон планирует опубликовать позднее в среду, 21 июля.