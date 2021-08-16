22 военных самолета и 24 вертолета из Афганистана пересекли границу с Узбекистаном. Один из них столкнулся с местным МиГом

Границу с Узбекистаном за два последних дня незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта с 585 вооруженными военнослужащими Афганистана на борту. Об этом 16 августа сообщает Gazeta.uz со ссылкой на генпрокуратуру Узбекистана.



В ведомстве уточнили, что все воздушные суда принудительно приземлили в аэропорту Термеза. Три военных самолета Embraer 314 Афганистана запрашивали 15 августа разрешение на посадку в аэропорту в Карши, однако их перенаправили в Термез в сопровождении МиГ-29 ВВС Узбекистана. «В ходе сопровождения самолеты Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов катапультировались и приземлились на парашютах», — рассказали в прокуратуре.

