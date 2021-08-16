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22 военных самолета и 24 вертолета из Афганистана пересекли границу с Узбекистаном. Один из них столкнулся с местным МиГом

Военные самолеты и вертолеты Афганистана незаконно пересекли границу Узбекистана

Границу с Узбекистаном за два последних дня незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта с 585 вооруженными военнослужащими Афганистана на борту. Об этом 16 августа сообщает Gazeta.uz со ссылкой на генпрокуратуру Узбекистана.

В ведомстве уточнили, что все воздушные суда принудительно приземлили в аэропорту Термеза. Три военных самолета Embraer 314 Афганистана запрашивали 15 августа разрешение на посадку в аэропорту в Карши, однако их перенаправили в Термез в сопровождении МиГ-29 ВВС Узбекистана. «В ходе сопровождения самолеты Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов катапультировались и приземлились на парашютах», — рассказали в прокуратуре.

Генпрокурор Узбекистана возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК страны (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан по предварительному сговору группой лиц).

15 августа боевики «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) объявили о полном контроле над Афганистаном. «Фонтанка» изучила, как мировые СМИ отреагировали на это событие.

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Комментарии (14)

263836471
Ага, теперь чуть позже "законное правительство Афганистана" потребует у узбеков вернуть самолёты обратно, а если не отдадут...
266203326
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
260650801
Я летель, летель, тут, бах шайтана ковер самолет и я упаль!
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