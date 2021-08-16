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Петербургский суд прекратил уголовное дело против лидера «Альянса учителей» Даниила Кена

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство защиты главы «Альянса учителей» Даниила Кена о прекращении производства по уголовному делу об оскорблении судьи. Об этом 16 августа сообщил на своей странице в Facebook адвокат Александр Передрук.

Как пояснил защитник, производство было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

«Кроме того, суд постановил вернуть моему подзащитному изъятую в ходе обыска технику, а также отменил меру пресечения», — написал адвокат, добавив, что над делом работал вместе с коллегой Сергеем Голубком.

Уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РФ было возбуждено после неоднократных попыток Кена в 2019 году зарегистрироваться кандидатом в муниципальные депутаты. Он опубликовал в соцсетях пост, в котором критически высказался относительно принципиальности судьи Выборгского районного суда. Статья грозила активисту наказанием в виде штрафа до 200 тысяч рублей, ареста до 6 месяцев или обязательными работами сроком до 480 часов.

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Комментарии (3)

Владислав М
Интересно, если бы сейчас возникла "Рабочая партия большевиков" и выдвинула бы ленинские лозунги 1917 года, на сколько лет нынешний демократический суд отправил бы их на нары?
aborigenSPB
Неужели непонятно, что монополия на участие в выборах принадлежит единой России, все остальные вне закона и преступники!
Владислав М
Не смогли засудить так, дотянули до срока давности, чтобы бледно не выглядеть?
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