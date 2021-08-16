Петербургский суд прекратил уголовное дело против лидера «Альянса учителей» Даниила Кена

Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство защиты главы «Альянса учителей» Даниила Кена о прекращении производства по уголовному делу об оскорблении судьи. Об этом 16 августа сообщил на своей странице в Facebook адвокат Александр Передрук.



Как пояснил защитник, производство было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

«Кроме того, суд постановил вернуть моему подзащитному изъятую в ходе обыска технику, а также отменил меру пресечения», — написал адвокат, добавив, что над делом работал вместе с коллегой Сергеем Голубком.