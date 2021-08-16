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ГАТИ рассказала, сколько штрафов выписала за парковку на газонах в Петербурге

Более 130 штрафов за парковку на газонах выписали в Петербурге с конца июня

За полтора месяца Государственная административно-техническая инспекция Петербурга вынесла более 130 постановлений за парковку автомобилей на газонах. Оплатили штрафы меньше десятка нарушителей.

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Как сообщает 16 августа пресс-служба ГАТИ Петербурга, с момента получения полномочий штрафовать за неправильную парковку во дворах инспекция выписала 133 штрафа за размещение машин на газонах на общую сумму в 693 тысячи рублей, причем 58 из них на сумму в 468 тысяч рублей — за минувшую неделю. В двух случаях автомобили оказались во владении юридических лиц, поэтому каждое получило штраф в 150 тысяч рублей. Для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей.

Оплатили за все это время лишь семь штрафов на сумму в 21 тысячу рублей. Из них четыре постановления были погашены на прошедшей неделе.

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Как отмечают в ведомстве, среди нарушителей инспекторам встречаются и те, кто вдобавок к парковке на газоне использует архивные или даже чужие номера. Информация о таких автомобилях направляется напрямую в ГИБДД.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

В конце июня вступили в силу изменения в Закон Санкт-Петербурга № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», которые систематизировали административную ответственность за хаотичное размещение транспортных средств во дворах. ГАТИ получила полномочия по привлечению к административной ответственности за парковку на газонах, спортивных и детских площадках, на площадках для выгула животных, за перегораживание подъезда к мусорным площадкам, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, подходов к зданиям и входов в них. Штраф за такие нарушения составляет: от 3 до 5 тысяч рублей — для граждан, от 5 до 40 тысяч рублей — для должностных лиц, и от 150 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

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Комментарии (1)

roma.sh82
130 нарушений на десятимилионный город где все поголовно нарушают. Очередное позорище.
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