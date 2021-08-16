Как сообщает 16 августа пресс-служба ГАТИ Петербурга, с момента получения полномочий штрафовать за неправильную парковку во дворах инспекция выписала 133 штрафа за размещение машин на газонах на общую сумму в 693 тысячи рублей, причем 58 из них на сумму в 468 тысяч рублей — за минувшую неделю. В двух случаях автомобили оказались во владении юридических лиц, поэтому каждое получило штраф в 150 тысяч рублей. Для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей.



Оплатили за все это время лишь семь штрафов на сумму в 21 тысячу рублей. Из них четыре постановления были погашены на прошедшей неделе.