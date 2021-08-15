Горькая попка: что делать, чтобы огурцы не горчили

Даже если вы собрали горький урожай огурцов, это всё еще можно исправить Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Горькие пристеблевые части огурца (те самые «попки») — не такая уж и редкость. Но случается, что горчит треть, а то и половина огурца. Если выкидывать добрую часть урожая в компост не хочется, достаточно прислушаться простых советов от опытных фермеров. Кстати, они говорят, что горькие огурцы — это очень даже неплохо.

Откуда в огурцах горечь?

В тканях огурца, как и других тыквенных культур, вырабатываются особые вещества — кукурбитацины. Больше всего их содержится в пчелоопыляемых огурцах и в огурцах корнишонного типа. Именно они придают горечь и делают все части растения невкусными для насекомых-вредителей. Как правило, в большей части кукурбитацины сосредоточены в стеблях, листьях и корнях растения.



Но есть и такие сорта огурцов, в которых изначально нет так называемого «гена горечи». Это партенокарпические гибриды (партенокарпия — частный случай партеногенеза, девственное оплодотворение без опыления у растений, обычно с образованием плодов без семян), плоды которых генетически устойчивы к появлению горечи.



Сорта огурцов, которые не будут горчить (скорее всего) Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Но я сталкивалась с тем, что на пакете у партенокарпика было написано, что он генетически не имеет горечи, а он всё равно горчил, — рассказывает фермер Татьяна Гаврилина. — Горечь накапливается обычно в кожуре, и иногда достаточно просто почистить огурец. Кукурбитацин, хотя он и имеется в огурце, его не всегда много. Он накапливается по мере роста плода. Особенно много его становится, когда огурец попадает в неблагоприятные условия.

Какие условия нужны для огурцов?

На горечь огурцов, кроме непосредственно кукурбитацинов, могут влиять сразу несколько внешних факторов. Первая и самая частая причина того, что огурцы горчат, — нерегулярный полив.

— Огурцы — влаголюбивые растения, и поливать их нужно по мере подсыхания грунта, обильно и только теплой водой, температура которой составляет 23–25 градусов, — говорит фермер Екатерина Горбаченок.

«Если мы будем использовать для полива холодную воду, растения испытают стресс и в ответ будут вырабатывать больше кукурбитацинов» Екатерина Горбаченок, фермер

— Важно, чтобы грунт во время полива увлажнялся на глубину около 20 сантиметров. Если мы будем поливать огурцы по чуть-чуть и грунт будет пропитываться на небольшую глубину, корневая система растений будет располагаться поверхностно и во время пересыхания грунта мелкие всасывающие корешки будут отмирать, что, естественно, плохо скажется на состоянии растения и на вкусовых качествах плодов, — рассказывает специалист.

Еще один фактор, который может влиять на появление горечи в плодах огурца, — перепады температуры. Огурец пришел к нам из тропиков, где всегда тепло и влажно. Жара и сухой воздух станут для огурца лишним стрессом, и если всходам и молодым растениям не обеспечить привычные условия, огурец включает антистрессовый механизм и начинает вырабатывать кукурбитацин.

— В условиях средней полосы он хорошо растет в парниках и теплицах, но при выращивании огурцов в открытом грунте нужно создать такие условия, чтобы перепады между ночной и дневной температурой были бы не слишком большими, — говорит Екатерина Горбаченок. — Поэтому над посадками желательно устанавливать каркас из дуг, и в начале сезона, когда ночи еще достаточно холодные, укрывать грядку спанбондом или другим укрывным материалом. Можно также раскладывать бутылки с теплой водой.



Что сделать, чтобы не собрать горький урожай Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Другая причина появления горечи в плодах огурцов — неполноценное питание. — Огурцы плохо развиваются на бедных почвах, — объясняет Татьяна Гаврилина. — Плоды могут быть не только горькими, но и кривыми, которые никуда не годятся. Поэтому посадки можно удобрять перегноем, биогумусом, вносить на грядку компост, поливать уже растущие огурцы настоем крапивы, одуванчика, золы. Но для того, чтобы быть уверенными, что наши растения получат все необходимые элементы питания, я рекомендую вносить не только органические удобрения, но и минеральные — с азотом, фосфором, калием, магнием, марганцем, цинком, бором и другими элементами питания. Такие удобрения достаточно просто рассыпать вокруг растений и подрыхлить, то есть заделать в почву, затем обильно полить грядку теплой водой и замульчировать. Также огурцы будут гораздо больше горчить на тяжелом глинистом или малоплодородном песчаном грунте, чем на легком нейтральном с высоким содержанием органики.

Как еще можно повлиять на сахаристость?



На сахаристость огурцов влияют такие элементы, как бор и калий. В целом, регулируя подкормки, можно увеличивать сахаристость плодов. Фермеры рекомендуют, например, подкормку из борной кислоты и нашатырного спирта.

— Понадобится два грамма борной кислоты — это примерно половина чайной ложки, — говорит Татьяна Гаврилина. — Почему так мало? Обработки за сезон я делаю неоднократно, а бор — это не самое безобидное вещество, которое помимо пользы может принести и вред здоровью человека. Поэтому борной кислоты я всегда беру по минимуму. Два грамма борной кислоты нужно растворить в небольшом количестве теплой воды, потому что в холодной воде она растворяется плохо. Набираем 10 литров воды в опрыскиватель (вода должна быть нехлорированная) и наливаем раствор борной кислоты. Теперь нам понадобится две (но можно и три) столовые ложки нашатырного спирта 10%. Размешиваем. Рабочий раствор готов. Опрыскиваем из самого мелкого пульверизатора по листу. Обработки лучше проводить в пасмурный день или вечером, чтобы не вызвать ожоги листьев.



Что делать с горьким урожаем огурцов?

Если вы собрали горькие огурцы, которые даже есть не хочется, не спешите их выбрасывать. Существует несколько способов, как их «реанимировать» и сделать вполне съедобными.

Не выбрасывайте горькие огурцы — они вам еще пригодятся Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Кукурбитацин разрушается при нагревании и при замачивании, — говорит Екатерина Горбаченок. — Если у вас горькие огурцы, нужно их замочить в воде не менее чем на 12 часов. Хотя при этом качество огурца, конечно, снизится. Что касается тепловой обработки, можно консервировать огурцы горячим способом — либо заливая их кипящим раствором, либо стерилизуя их. Законсервированные огурцы, прошедшие тепловую обработку, эту горечь теряют.

Вредны ли горькие огурцы?

Как ни странно, горькие огурцы полезнее, чем негорькие. По словам специалистов, кукурбитацин — это противовоспалительное средство, которое, среди прочего, повышает иммунитет и подавляет рост атипичных клеток в организме. Кроме того, горькие огурцы благодаря всё тому же кукурбитацину помогают бороться со злокачественными новообразованиями, улучшают работу печени, поджелудочной железы и кишечника.