Две необычные скульптуры появятся в центре Москвы напротив будущего дома культуры «ГЭС-2». Первую из них воздвигают 14 августа.



«Большую глину № 4» швейцарца Урса Фишера устанавливают на спуске к набережной Водоотводного канала. Это увеличенная примерно в 50 раз и отлитая из алюминия копия комка глины, который художник разминал в руках. По задумке автора, это символ творчества, простоты и действенности человеческого жеста.



««Большая глина № 4» может быть и уродливой, и дерзкой, и смелой, и, следовательно, вдохновляющей, таким образом выполняя основную задачу искусства: пробуждать нас и заставлять задуматься о жизни — во всей ее красоте и неприглядности, через любовь и ненависть, сквозь время и пространство», — цитируют в «ГЭС-2» отзыв итальянского куратора Франческо Бонами о работе Фишера.

