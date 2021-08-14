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Во всей красе и неприглядности. На Болотной эпатируют современным искусством, Галкин в ужасе

«Большая глина № 4» появится в центре Москвы

Две необычные скульптуры появятся в центре Москвы напротив будущего дома культуры «ГЭС-2». Первую из них воздвигают 14 августа.

«Большую глину № 4» швейцарца Урса Фишера устанавливают на спуске к набережной Водоотводного канала. Это увеличенная примерно в 50 раз и отлитая из алюминия копия комка глины, который художник разминал в руках. По задумке автора, это символ творчества, простоты и действенности человеческого жеста.

««Большая глина № 4» может быть и уродливой, и дерзкой, и смелой, и, следовательно, вдохновляющей, таким образом выполняя основную задачу искусства: пробуждать нас и заставлять задуматься о жизни — во всей ее красоте и неприглядности, через любовь и ненависть, сквозь время и пространство», — цитируют в «ГЭС-2» отзыв итальянского куратора Франческо Бонами о работе Фишера.

Галерист Владимир Овчаренко оценил выбор места для скульптуры — в зоне видимости Кремля и предсказал отчаянные споры среди москвичей. Сам он в беседе с «Коммерсантом» высказался «за»: «Наличие такой скульптуры будет показывать, что чувство иронии, юмора для нас, россиян, органично».

Юморист Максим Галкин также успел оценить арт-объек. «12-метровая, да простит меня Фонд и Урс Фишер, стопка не очень аккуратного дерьма», — заявил он в инстаграме.

Вторая скульптура — это «Пространство света» итальянского художника Джузеппе Пеноне, в которой автор анализирует взаимодействие людей и растений. Её планируют установить во дворе Дома культуры. Для этой работы Пенопе использовал поваленную лиственницу, удалил часть веток и покрыл дерево толстым слоем воска для того, чтобы в дальнейшем отлить свое произведение из бронзы.

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Комментарии (1)

266094080
Пракситель бы повесился, глядя на современную скульптуру.
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