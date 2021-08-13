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Петербургские рестораторы предложили запретить Казани называться «гастрономической столицей». В Смольном судиться с Роспатентом не хотят

В Петербурге предложили оспорить звание Казани как «гастрономической столицы»

Товарный знак был зарегистрирован еще в январе. Но в городе на Неве считают такое решение сомнительным.

Участники ресторанного рынка предлагают оспорить регистрацию товарного знака «Казань — гастрономическая столица России». Такое предложение высказал глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков в ходе экспертного совета по общественному питанию, который состоялся 11 августа.

Роспатент зарегистрировал товарный знак еще в январе 2021 года. Но у рестораторов Северной столицы возникли сомнения в законности и справедливости такого решения.

«Регистрация такого товарного знака — нарушение антимонопольного законодательства. Чтобы объявить тот или иной город гастрономической столицей, должен быть конкурс. Голосовать должны эксперты и потребитель. Иначе это самоназвание», — пояснил «Фонтанке» Жуков. По его словам, такую позицию разделяют и другие участники рынка.

Присутствовавшая на совете замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия возразила, что оспаривать регистрацию бренда будет неспортивно. «Это только признавать свою ошибку, что сами не инициировали вовремя», — прокомментировала она.

Но в качестве альтернативы чиновник предложила зарегистрировать другой товарный знак — например, «кулинарная столица», «ресторанная» или даже «барная». Но главное, чтобы сами участники рынка, а также три ведомства, курирующие это направление (комитет по развитию туризма, комитет по промышленной политике и комитет по внешним связям), пришли к согласию насчет позиционирования.

Против иска к Роспантенту высказался и глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. «Мы и так все доказали, наш путь — международное признание», — сказал он «Фонтанке». Смольный уже подал заявку на включение Петербурга в «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» по направлению «Гастрономия» (Казань уже входит в этот список по направлению «Музыка». — Прим.ред.).

Подробнее о том, как власти Петербурга и бизнес планирует развивать гастрономический туризм, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

266200041
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна., попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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"Голосовать должны эксперты и потребитель. Иначе это самоназвание»"

Давайте устроим конкурс на право называться Санкт-Петербургом, а? А то что за самоназвание?
Dimitry Antonov
А ещё советую рестораторам-инициаторам, особенно с улицы Рубенштейна, зарегистрировать какой-нибудь свой товарный знак, типа:"Пьяная улица", и успокоиться.
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