Петербургские рестораторы предложили запретить Казани называться «гастрономической столицей». В Смольном судиться с Роспатентом не хотят

Участники ресторанного рынка предлагают оспорить регистрацию товарного знака «Казань — гастрономическая столица России». Такое предложение высказал глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков в ходе экспертного совета по общественному питанию, который состоялся 11 августа.
Роспатент зарегистрировал товарный знак еще в январе 2021 года. Но у рестораторов Северной столицы возникли сомнения в законности и справедливости такого решения.
«Регистрация такого товарного знака — нарушение антимонопольного законодательства. Чтобы объявить тот или иной город гастрономической столицей, должен быть конкурс. Голосовать должны эксперты и потребитель. Иначе это самоназвание», — пояснил «Фонтанке» Жуков. По его словам, такую позицию разделяют и другие участники рынка.
Присутствовавшая на совете замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия возразила, что оспаривать регистрацию бренда будет неспортивно. «Это только признавать свою ошибку, что сами не инициировали вовремя», — прокомментировала она.
Но в качестве альтернативы чиновник предложила зарегистрировать другой товарный знак — например, «кулинарная столица», «ресторанная» или даже «барная». Но главное, чтобы сами участники рынка, а также три ведомства, курирующие это направление (комитет по развитию туризма, комитет по промышленной политике и комитет по внешним связям), пришли к согласию насчет позиционирования.
Против иска к Роспантенту высказался и глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. «Мы и так все доказали, наш путь — международное признание», — сказал он «Фонтанке». Смольный уже подал заявку на включение Петербурга в «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» по направлению «Гастрономия» (Казань уже входит в этот список по направлению «Музыка». — Прим.ред.).
Подробнее о том, как власти Петербурга и бизнес планирует развивать гастрономический туризм, читайте в материале «Фонтанки».