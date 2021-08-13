Петербургские рестораторы предложили запретить Казани называться «гастрономической столицей». В Смольном судиться с Роспатентом не хотят

«Регистрация такого товарного знака — нарушение антимонопольного законодательства. Чтобы объявить тот или иной город гастрономической столицей, должен быть конкурс. Голосовать должны эксперты и потребитель. Иначе это самоназвание», — пояснил «Фонтанке» Жуков. По его словам, такую позицию разделяют и другие участники рынка.

Роспатент зарегистрировал товарный знак еще в январе 2021 года. Но у рестораторов Северной столицы возникли сомнения в законности и справедливости такого решения.

Участники ресторанного рынка предлагают оспорить регистрацию товарного знака «Казань — гастрономическая столица России». Такое предложение высказал глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков в ходе экспертного совета по общественному питанию, который состоялся 11 августа.

Присутствовавшая на совете замглавы комитета по развитию туризма Нана Гвичия возразила, что оспаривать регистрацию бренда будет неспортивно. «Это только признавать свою ошибку, что сами не инициировали вовремя», — прокомментировала она.

Но в качестве альтернативы чиновник предложила зарегистрировать другой товарный знак — например, «кулинарная столица», «ресторанная» или даже «барная». Но главное, чтобы сами участники рынка, а также три ведомства, курирующие это направление (комитет по развитию туризма, комитет по промышленной политике и комитет по внешним связям), пришли к согласию насчет позиционирования.



Против иска к Роспантенту высказался и глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. «Мы и так все доказали, наш путь — международное признание», — сказал он «Фонтанке». Смольный уже подал заявку на включение Петербурга в «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» по направлению «Гастрономия» (Казань уже входит в этот список по направлению «Музыка». — Прим.ред.).



Подробнее о том, как власти Петербурга и бизнес планирует развивать гастрономический туризм, читайте в материале «Фонтанки».

