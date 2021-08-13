На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Выборгским шоссе перекроют один из съездов. Там будут устранять колейность покрытия проезжей части.

Как сообщает 13 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 18 по 19 августа будет полностью перекрыт для движения съезд № 2 с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении Сертолово и Парголово. Работы ведет ООО СПК «Зелёный город», проводиться они будут круглосуточно, в две смены. Сроки ремонта могут быть скорректированы с учётом погодных условий.