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Съезд с КАД на Выборгское шоссе в Сертолово перекроют на два дня, чтобы убрать колею

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Выборгским шоссе перекроют один из съездов. Там будут устранять колейность покрытия проезжей части.

Как сообщает 13 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 18 по 19 августа будет полностью перекрыт для движения съезд № 2 с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении Сертолово и Парголово. Работы ведет ООО СПК «Зелёный город», проводиться они будут круглосуточно, в две смены. Сроки ремонта могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Фонтанка» писала, что из-за работ по устранению колейности 21–22 августа также перекроют один из съездов на развязке кольцевой с Приморским шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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