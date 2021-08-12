Оппозиционных кандидатов в депутаты Федосеева и Мацапулину сняли с выборов в Петербурге из-за недостоверных подписей

В Петербурге сняли с выборов оппозиционных кандидатов в депутаты Законодательного собрания Марину Мацапулину и Савву Федосеева. Избирательные комиссии Кировского и Центрального районов отказали им в регистрации на основании превышения брака в проверенных подписях.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 12 августа территориальная избирательная комиссия № 7 Кировского района признала 390 подписей в поддержку Федосеева недействительными. По словам представителя Федосеева в избирательной комиссии, они будут оспаривать это решение.
«209 подписей были признаны недостоверными МВД. При этом никаких комментариев, почему, дано не было», — заявил Георгий Смирнов. По его словам, претензий к избирательной комиссии у штаба Федосеева нет, но есть вопросы к МВД.
Аналогичная ситуация с проверкой подписей сложилась у Марины Мацапулиной, которая собиралась выдвинуться во втором округе в центре города. У неё 121 подпись была признана недействительной после сверки с базами МВД.