Оппозиционных кандидатов в депутаты Федосеева и Мацапулину сняли с выборов в Петербурге из-за недостоверных подписей

В Петербурге сняли с выборов оппозиционных кандидатов в депутаты Законодательного собрания Марину Мацапулину и Савву Федосеева. Избирательные комиссии Кировского и Центрального районов отказали им в регистрации на основании превышения брака в проверенных подписях.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 12 августа территориальная избирательная комиссия № 7 Кировского района признала 390 подписей в поддержку Федосеева недействительными. По словам представителя Федосеева в избирательной комиссии, они будут оспаривать это решение.