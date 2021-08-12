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Оппозиционных кандидатов в депутаты Федосеева и Мацапулину сняли с выборов в Петербурге из-за недостоверных подписей

В Петербурге сняли с выборов оппозиционных кандидатов в депутаты Законодательного собрания Марину Мацапулину и Савву Федосеева. Избирательные комиссии Кировского и Центрального районов отказали им в регистрации на основании превышения брака в проверенных подписях.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 12 августа территориальная избирательная комиссия № 7 Кировского района признала 390 подписей в поддержку Федосеева недействительными. По словам представителя Федосеева в избирательной комиссии, они будут оспаривать это решение.

«209 подписей были признаны недостоверными МВД. При этом никаких комментариев, почему, дано не было», — заявил Георгий Смирнов. По его словам, претензий к избирательной комиссии у штаба Федосеева нет, но есть вопросы к МВД.

Аналогичная ситуация с проверкой подписей сложилась у Марины Мацапулиной, которая собиралась выдвинуться во втором округе в центре города. У неё 121 подпись была признана недействительной после сверки с базами МВД.

В июне этого года о намерении собирать подписи для участия в выборах в Законодательное собрание Петербурга заявляли минимум четверо оппозиционных активистов. Помимо Федосеева и Мацапулиной на выборы собирался идти муниципальный депутат Фёдор Грудин, однако он после нескольких недель сбора подписей заявил о прекращении кампании, поняв, что не успеет набрать необходимое количество автографов в свою поддержку. Также участвовать в выборах в Петроградском районе собиралась Ирина Фатьянова. За несколько дней до окончания сбора подписей сняли с выборов из-за причастности к экстремистской ликвидированной в России организации, которой суд признал структуры Алексея Навального.

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Комментарии (3)

Oleg_I
Вот твари же
266081655
Азартные игры с властью до добра не доведут....
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