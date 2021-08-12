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Певице Булановой отказали в регистрации кандидатом в Законодательное собрание

Территориальная избирательная комиссия № 17 Калининского района 12 августа отказала в регистрации кандидату от партии «Родина» певице Татьяне Булановой. Она собиралась баллотироваться на выборы в Законодательное собрание в 7-м округе в Калининском районе города.

Члены избиркома проголосовали за отказ в регистрации единогласно, сообщили «Фонтанке» участники заседания. По итогам проверки у певицы нашли 18% брака в сданных ею подписей. Это больше допустимой нормы.

В минувшие выходные певица записала обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором заявила, что чиновники запрещают ей и её коллегам распространять политическую агитацию. Она утверждала, что власти делают это за спиной губернатора Александра Беглова. Памфилова отреагировала словами о том, что глава Петербурга отвечает за процессы, происходящие на выборах в городе, и сообщила, что направит проверку в Петербург. По информации «Фонтанки», проверяющие из ЦИКа уехали из Петербурга утром, не дожидаясь заседания избиркома по отказу в регистрации Булановой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Игорь11
Всё поле зачищают - так за свою шкуру и карман дрожат...
Подонки и воры.
Papsik
Такого законотворца потеряли!
Иван 2пырьев
песни отстой, голос как у калитки скрипучей.
Радимов тоже альтернативщик
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