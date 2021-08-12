Певице Булановой отказали в регистрации кандидатом в Законодательное собрание

Члены избиркома проголосовали за отказ в регистрации единогласно, сообщили «Фонтанке» участники заседания. По итогам проверки у певицы нашли 18% брака в сданных ею подписей. Это больше допустимой нормы.



В минувшие выходные певица записала обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором заявила, что чиновники запрещают ей и её коллегам распространять политическую агитацию. Она утверждала, что власти делают это за спиной губернатора Александра Беглова. Памфилова отреагировала словами о том, что глава Петербурга отвечает за процессы, происходящие на выборах в городе, и сообщила, что направит проверку в Петербург. По информации «Фонтанки», проверяющие из ЦИКа уехали из Петербурга утром, не дожидаясь заседания избиркома по отказу в регистрации Булановой.