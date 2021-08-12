Торопливого водителя каршеринга в Невском районе Петербурга настигла карма в виде грузовика. Мужчина так спешил, что наплевал на ПДД, создавая аварийно-опасную ситуацию.
Видео опасных маневров каршерингового Hyundai на улице Тельмана днем 12 августа опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Евгений. На записи с видеорегистратора видно, как мужчина на арендном автомобиле сначала обгоняет автора через двойную сплошную, а затем подрезает его, снова выехав за двойную сплошную, чтобы обойти стоящий на светофоре транспорт и пролететь на красный.
Далеко он, однако, не уехал. Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», во дворе дома 30, корпус 2, по улице Тельмана, рядом с которым и было снято видео, каршеринговый «Хёндэ» с теми же номерами влетел сзади под грузовик, гармошкой смяв себе капот. О пострадавших не сообщается.