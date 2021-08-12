Гендиректор петербургского НИИ гиперзвуковых систем Куранов задержан по делу о госизмене

ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова. Его подозревают в госизмене, об этом 12 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют просить суд об его аресте на два месяца», — рассказали агентству.



В Лефортовском суде ТАСС заявили, что Куранову обвинение пока не предъявляли, он имеет статус подозреваемого. Специалист занимался научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

