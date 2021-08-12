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Гендиректор петербургского НИИ гиперзвуковых систем Куранов задержан по делу о госизмене

ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова. Его подозревают в госизмене, об этом 12 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют просить суд об его аресте на два месяца», — рассказали агентству.

В Лефортовском суде ТАСС заявили, что Куранову обвинение пока не предъявляли, он имеет статус подозреваемого. Специалист занимался научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

По данным картотеки судов общей юрисдикции Москвы, заседание, на котором Куранову изберут меру пресечения, состоится 12 августа в 16:00. Следствие просит отправить его под стражу.

На сайте НИИ указано, что под руководством Куранова проводятся исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс») и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.

Кроме того, на протяжении многих лет он является организатором российско-американского Международного симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», проходящего в Петербурге на базе Холдинговой компании «Ленинец».

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Комментарии (27)

266188230
Гибрид фашизма и совка
263836471
В результате это хорошо или плохо, что его "закрыли"? у нас "шарашки" уже возрождены?
ivan5_5e4d10fe646f6
В тайный приказ его!
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