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КАД полностью перекроют между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, чтобы демонтировать опоры

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Движение по кольцевой автодороге на севере Петербурга будут дважды полностью перекрывать на 20 минут. Между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса будут демонтировать две П-образные металлические опоры для размещения дорожных знаков над проезжей частью.

Как сообщает 11 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь на 12 августа с 1:30 до 1:50 и с 3:00 до 3:20 полностью перекроют проезд по внутреннему и внешнему кольцу на 23-м километре КАД. Это необходимо для безопасности участников движения во время демонтажа ригеля конструкции. Работы ведутся ночью, чтобы избежать пробок. На месте будут работать машины прикрытия, а информацию о полном перекрытии КАД выведут на табло и знаки переменной информации.

Работы ведет АО «ПетроСтройКомплект» в рамках строительства местного проезда вдоль КАД в районе 20–23 километра кольцевой с реконструкцией существующего примыкания на 20-м километре внутреннего кольца и устройством съезда к земельному участку в районе 22-го километра. Заказчиком выступает ООО «ИнвестБугры».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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