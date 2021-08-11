Движение по кольцевой автодороге на севере Петербурга будут дважды полностью перекрывать на 20 минут. Между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса будут демонтировать две П-образные металлические опоры для размещения дорожных знаков над проезжей частью.

Как сообщает 11 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь на 12 августа с 1:30 до 1:50 и с 3:00 до 3:20 полностью перекроют проезд по внутреннему и внешнему кольцу на 23-м километре КАД. Это необходимо для безопасности участников движения во время демонтажа ригеля конструкции. Работы ведутся ночью, чтобы избежать пробок. На месте будут работать машины прикрытия, а информацию о полном перекрытии КАД выведут на табло и знаки переменной информации.