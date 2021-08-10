Депутаты Смольнинского после взрыва петарды пожаловались на травмы ушей

В итоге прошедших в 2019 году выборов партия власти потеряла большинство в совете Смольнинского. Мандаты получили 10 самовыдвиженцев (из них 8 — оппозиционеры, в том числе сторонники Навального), семь яблочников (в их числе на тот момент глава регионального отделения Екатерина Кузнецова), один коммунист и два единоросса. С тех пор депутаты не единожды пытались договориться и выбрать главу муниципалитета, но приемлемая для большинства кандидатура так и не нашлась, из-за чего руководить советом остался прежний его председатель Григорий Ранков, выборы проигравший.



В 2021 году Ранков перестал созывать заседания муниципального совета, ссылаясь на то, что депутаты принимают противоречащие законам решения, которые нужно оспаривать в суде. В июне он обратился в прокуратуру и в Смольнинский районный суд с просьбой распустить муниципальный совет в связи с непроведением заседаний.