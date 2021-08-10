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Депутаты Смольнинского после взрыва петарды пожаловались на травмы ушей

Депутаты округа Смольнинское в Петербурге, где в начале августа на ступеньках здания муниципалитета взорвалась петарда, пожаловались на травмы. Трое муниципалов зафиксировали их в медицинских учреждениях.

Как сообщил 10 августа депутат Никита Юферев, у них диагностировали типичные повреждения органов слуха. «Удивительно, что обошлось без разрывов барабанных перепонок», — отметил он. За медпомощью обратились Павел Безумов, Елена Мишкинис и Дмитрий Палюга. «Именно эти трое человек оказались ближе всех к источнику взрыва. Также обследования проходят ещё несколько депутатов», — сообщил Юферев. Он добавил, что его коллеги будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех причастных к инциденту.

Вечером 4 августа оппозиционные муниципальные депутаты округа Смольнинское встретились, чтобы провести собрание. Через несколько минут после начала встречи из-под крыльца повалил красный дым, а после раздался хлопок — рядом взорвалась петарда. Свою версию произошедшего в этот день рассказывал «Фонтанке» глава муниципалитета Григорий Ранков. «Депутаты МО «Смольнинское» любят привлечь к себе внимание», — говорил он. Спустя сутки в петербургском центре по борьбе с экстремизмом опросили одного из сотрудников администрации округа. Он рассказал оперативникам, что участвовал в создании дымного шоу по заданию главы муниципалитета. Полиция возбудила уголовное дело.

В итоге прошедших в 2019 году выборов партия власти потеряла большинство в совете Смольнинского. Мандаты получили 10 самовыдвиженцев (из них 8 — оппозиционеры, в том числе сторонники Навального), семь яблочников (в их числе на тот момент глава регионального отделения Екатерина Кузнецова), один коммунист и два единоросса. С тех пор депутаты не единожды пытались договориться и выбрать главу муниципалитета, но приемлемая для большинства кандидатура так и не нашлась, из-за чего руководить советом остался прежний его председатель Григорий Ранков, выборы проигравший.

В 2021 году Ранков перестал созывать заседания муниципального совета, ссылаясь на то, что депутаты принимают противоречащие законам решения, которые нужно оспаривать в суде. В июне он обратился в прокуратуру и в Смольнинский районный суд с просьбой распустить муниципальный совет в связи с непроведением заседаний.

© Фонтанка.Ру

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