Депутаты Смольнинского после взрыва петарды пожаловались на травмы ушей

Как сообщил 10 августа депутат Никита Юферев, у них диагностировали типичные повреждения органов слуха. «Удивительно, что обошлось без разрывов барабанных перепонок», — отметил он. За медпомощью обратились Павел Безумов, Елена Мишкинис и Дмитрий Палюга. «Именно эти трое человек оказались ближе всех к источнику взрыва. Также обследования проходят ещё несколько депутатов», — сообщил Юферев. Он добавил, что его коллеги будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех причастных к инциденту.
Вечером 4 августа оппозиционные муниципальные депутаты округа Смольнинское встретились, чтобы провести собрание. Через несколько минут после начала встречи из-под крыльца повалил красный дым, а после раздался хлопок — рядом взорвалась петарда. Свою версию произошедшего в этот день рассказывал «Фонтанке» глава муниципалитета Григорий Ранков. «Депутаты МО «Смольнинское» любят привлечь к себе внимание», — говорил он. Спустя сутки в петербургском центре по борьбе с экстремизмом опросили одного из сотрудников администрации округа. Он рассказал оперативникам, что участвовал в создании дымного шоу по заданию главы муниципалитета. Полиция возбудила уголовное дело.