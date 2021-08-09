Про аристократов. Рассказ Дмитрия Запольского

Первый золотой унитаз я увидел в начале девяностых. Его обладатель пригласил на аудиенцию в замызганный купчинский пакгауз, где базировался штаб. Скорее всего, раньше это был какой-то филиал овощебазы: так все было просторно, заброшено и говнисто. Присутствие крупного капитала выдавали только братки в трениках, курящие у входа, и длинный бронированный мерседес-пульман, один в один как у президента Ельцина. За скромной стальной дверью начинался протяжный коридор, отделанный венецианской штукатуркой, дверные проемы были превращены в арки, стены украшены барельефами а-ля версачевская горгона, пол был из наборного паркета с перламутром, время от времени в нишах торчали мраморные статуи, цельнотянутые из оранжерей Ботанического сада и и запасников Русского музея.



Толстомордый охранник, как две капли воды похожий на кота-злодея из мультика про Чипа и Дейла, провел меня в приемную. Анорексичная секретарша отличалась баскетбольным ростом и непомерно длинными конечностями: руки у нее свисали ниже колен, а колени находились там, где у меня застегиваются брюки. Она могла открыть дверь кабинета не вставая со стула, но это было бы беспонтово: демонстрация ее попы входила в ритуал встречи гостей. За дверью в кабинете меня встречал князь. Нет, это не было его погонялом, его всегда величали просто Колян, но на непомерно большой муаровой визитке из плотного картона было написано «князь, почетный гражданин России, доктор философии в сфере экономики, генеральный директор концерна «Вега-В», консультант администрации президента, помощник губернатора Приморского края». Князь был не гангстер, он начинал с фарцовки, потом купил место директора рыбного магазина, а с первых дней перестройки начал производить кооперативные колготки. У него было правильное рыночное мышление: быстро примкнув к Косте-Могиле, он на средства общака открыл несколько элитных продуктовых магазинов, торговавших на валюту. И преуспел: Могила в него поверил и вкладывался в новые точки. Но не разделял понты и старался всячески показать своей братве, что деньги его, Кости, а вот сам Князь — барыга, хоть и с некоторым авторитетом.

Да, Колян был фраером. Химически чистым, сферическим и в вакууме, хотя видел себя крутым. Он дружил с комитетом по внешним связям мэрии и нашел там одного лоха, которому впаривал инвестиционные проекты. Лох исправно подписывал бумаги с гарантиями на десятки миллионов долларов. Вадик успешно кидал лоха, отстегивая ему скромные откаты в пять процентов, которыми не делился с начальством. Его сдали. Путин, когда схему узнал, лоха выгнал, его даже судили и дали условно двушечку. Аникин его фамилия была. Недавно умер в бесславии и позоре — быть замом Путина и все пролюбить — суметь ведь надо было! Но речь не о лохах. Стены княжеского кабинета были отделаны резным орехом, оконные стекла — бронированными, посередине стоял невероятных размеров дубовый стол. Хозяин кабинета упивался собой. Брионский костюмчик был сшит безупречно, но сидел на нем как-то стремно, вообще вся эта цыганская обстановка в грязном купчинском пакгаузе ассоциировалась у меня с тарелкой борща, в которую от души ливанули Шанель номер пять.

У Коляна была поразительная манера говорить. Он произносил слова как манерная девица: растягивая гласные, особенно звук «а», и жеманно-певуче интонировал фразы, комично растопыривая оманикюренные пальцы. В этом было что-то совершенно [гомосексуальное]. Но фраер был уверен, это признак хороших манер и именно так должен говорить настоящий князь: — Мы хотим сделать у вас заказ. Нам нужно срочно сделать рекламный ролик про профсоюзное движение в России. К выборам в Госдуму. Показать, что мы защищаем права трудового народа. Ролик должен быть готов через неделю. — А есть концепция, сценарий, синопсис хотя бы? — Не морочьте мне голову! Придумайте концепцию, напишите сценарий, мы заплатим за срочность. Это был поздний октябрь 1993-го, поразительная дыра во времени. Какое профсоюзное движение? Какие права трудящихся? Как можно сделать ролик за неделю? — Какие гарантии, что вам понравится? — Никаких проблем! Мы вам полностью доверяем, но это должно быть кра-си-во! — Хорошо, — сказал я. Дайте мне бумагу, ручку и полчаса времени. Я попробую написать сценарий, если он вам понравится, вы его подпишите, и мы станем действовать. Я бы не хотел взяться за работу, у которой нет критериев оценки. А то я сейчас возьму у вас деньги, а потом вы скажете, что вам не нравится, и потребуете вернуть оплату.

Секретарша принесла какой-то отвратный ароматизированный чай и турецкие печеньки. Я накидал сценарий, раскадровку, структуру анимации. Князь подписал не глядя, надменно ухмыльнувшись. Впоследствии я почти двадцать лет время от времени общался с этим удивительным биологическим объектом, каждый раз встречая в его очередных офисах все того же стареющего охранника в одном и том же засаленном черном пиджаке, всю ту же несчастную анорексичку-помощницу, приносящую все в такой же понтовый кабинет отвратный чай, пропахший плесенью и прогорклыми духами, каким-то валокордином и нафталином, как будто огромные запасы коробок с пакетиками хранились где-то в шкафу коммунальной квартиры моего пурпурного детства. Скорее всего, в начале девяностых Князь зажал контейнер с чайными пакетиками и решил использовать его исключительно для своих гостей. Глубокий эконом... Но я не про чай. И даже не про тот ролик. Рекламу профсоюзного движения мы сняли за неделю на «Кодак», сделали шикарный постпродакшн, ездили проявлять в Финляндию, так как в Петербурге не было никакой гарантии, что материал не будет запорот. Получился классный ролик. Партия трудящихся даже что-то набрала тогда. Аркадий Вольский потом мне рассказывал, что они потратили на этот ролик 50 000 долларов. Я не стал раскрывать секрет Коляна, который заплатил мне намного меньше. Бизнес есть бизнес.

Но речь не о ролике. Речь об унитазе. В процессе написания сценария в княжеском кабинете я попросился в уборную. И хозяин величественно распахнул передо мной дубовую дверь. Галогенные едкие лампочки, как прожекторы в цирке, были направлены на позолоченный густавсберговский огромный унитаз. Я прежде такого не видел: обычное фаянсовое сантехническое приспособление было покрыто сусальным золотом, причем там, где сливалась вода, на стенках явно были видны следы постоянной реставрации: тонюсенькие листики позолоты отклеивались и при спуске танцевали, как водоросли в весеннем ручейке, пробившем дорогу к речке среди ледяных проталин. Колян был счастлив. Это была его фирменная гордость. Он умилялся, шмыгая носом, очевидно успев по-быстрому втянуть пару дорожек, пока меня не было в кабинете. Смахнув белесую пыль с полированного стола рукавом своего клубного пиджака с гербом какой-то гольф-конторы, он смотрел на меня сияющими глазенками: все лимузины и бронированные стекла, все ореховые панели с перламутром, все толстозадые телохранители и карикатурные секретарши — все это было только прелюдией. А вот насрать на позолоту — это был настоящий жизненный успех! И я видел это, я осознал, понял!