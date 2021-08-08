В Петербурге избирком отказал в регистрации депутату от «Единой России»

Избирательная комиссия Кировского района Петербурга отказала в регистрации кандидатом депутату петербургского парламента от «Единой России» Андрею Васильеву. Об этом он сообщил «Фонтанке» 8 августа.



«Я готовлю жалобу в избирательную комиссию. Я считаю, что она ангажирована. В почерковедческой экспертизе много того, что не соответствует действительности», — отметил он.



Васильев собирался участвовать в выборах в Законодательное собрание в Кировском районе в 16-м округе. Праймериз «Единой России» по этому округу он проиграл, поэтому собирал подписи как самовыдвиженец.

