В Петербурге избирком отказал в регистрации депутату от «Единой России»

Избирательная комиссия Кировского района Петербурга отказала в регистрации кандидатом депутату петербургского парламента от «Единой России» Андрею Васильеву. Об этом он сообщил «Фонтанке» 8 августа.
«Я готовлю жалобу в избирательную комиссию. Я считаю, что она ангажирована. В почерковедческой экспертизе много того, что не соответствует действительности», — отметил он.
Васильев собирался участвовать в выборах в Законодательное собрание в Кировском районе в 16-м округе. Праймериз «Единой России» по этому округу он проиграл, поэтому собирал подписи как самовыдвиженец.
Отметим, что депутат неоднократно резко высказывался по поводу действий чиновников во время заседаний Законодательного собрания, в том числе требовал уволить главу Кировского района Сергея Иванова.
Также в феврале 2017 года в эфире одного из телеканалов он пожаловался на низкую депутатскую зарплату (около 120 тысяч рублей).
До избрания в ЗакС он был главой Контрольно-счетной палаты Ленобласти и советником в Счетной палате Российской Федерации. Кроме того, с июня по декабрь 2011 года был заместителем генерального директора ОАО «Кировский завод».