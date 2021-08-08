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В Петербурге избирком отказал в регистрации депутату от «Единой России»

Избирательная комиссия Кировского района Петербурга отказала в регистрации кандидатом депутату петербургского парламента от «Единой России» Андрею Васильеву. Об этом он сообщил «Фонтанке» 8 августа.

«Я готовлю жалобу в избирательную комиссию. Я считаю, что она ангажирована. В почерковедческой экспертизе много того, что не соответствует действительности», — отметил он.

Васильев собирался участвовать в выборах в Законодательное собрание в Кировском районе в 16-м округе. Праймериз «Единой России» по этому округу он проиграл, поэтому собирал подписи как самовыдвиженец.

Отметим, что депутат неоднократно резко высказывался по поводу действий чиновников во время заседаний Законодательного собрания, в том числе требовал уволить главу Кировского района Сергея Иванова.

Также в феврале 2017 года в эфире одного из телеканалов он пожаловался на низкую депутатскую зарплату (около 120 тысяч рублей).

До избрания в ЗакС он был главой Контрольно-счетной палаты Ленобласти и советником в Счетной палате Российской Федерации. Кроме того, с июня по декабрь 2011 года был заместителем генерального директора ОАО «Кировский завод».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

shushu
Там по этому округу, я так понимаю, имеется другой депутат от ЕР
266081655
"...пожаловался на низкую депутатскую зарплату (около 120 тысяч рублей)." - сразу видно, что человек большого масштабу... В Роснефть его.... В Роскосмос..... Бюджет осваивать.....
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