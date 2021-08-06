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Путин: Сборную России лишили флага и гимна на Олимпиаде в Токио по политическим причинам

Лишение российской сборной флага и гимна на Олимпийских играх в Токио президент России Владимир Путин считает политизированным, но верит в то, что на выступление наших спортсменов это не влияет.

«Я считаю, что решение спортивного арбитражного суда имеет политическую окраску», — сказал он на встрече с работниками и строителями завода ОО «Цимекс» в Башкортостане 6 августа.

По словам президента, вина в случаях с допингом всегда индивидуальна и ложится на плечи спортсмена и его тренера. «Но, с другой стороны, это не влияет на качество выступления наших спортсменов, и я думаю, что наши спортсмены своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны, и вообще не имеют смысла», — отметил он.

Путин хотел бы, чтобы сборная России выступала под государственным флагом, но рад и тому, что на форме спортсменов значок сборной Олимпийского комитета России с российским триколором. «Музыка Чайковского нравится им больше музыки Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского», — прокомментировал он замену гимна.

Президент выразил надежду, что вместе со снятием ограничений к 2023 году закончатся и попытки «ущипнуть Россию» в спортивной сфере.

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Комментарии (19)

Antuan Rokanten
Вообще-то Россию лишили флага и гимна за вопиющие нарушения в области незаконного применения допинга и подмену проб спортсменов. Здесь нет никакой политики. Просто честно надо выступать.
Igor_VS
Не фига кормиить допингом в Сочах. Шли бы наши соколы с нормальным флагом. У ВВ частенько бывают провалы в памяти.
AlBerkut
Ага. Плевок в адрес всей страны. Но ничего, мы утрёмся, не привыкать, да?
Ничего не скажешь, сильный лидер... Прямо такой 'сильный', что о-го-го, а ещё как там, молодец, политик, борец, да?
А можно себе представить такое, ну, например, в отношении стран, возглавлявшихся 'человеком года' по версии Time годов 38-41?
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