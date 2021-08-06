Путин: Сборную России лишили флага и гимна на Олимпиаде в Токио по политическим причинам

Лишение российской сборной флага и гимна на Олимпийских играх в Токио президент России Владимир Путин считает политизированным, но верит в то, что на выступление наших спортсменов это не влияет.

«Я считаю, что решение спортивного арбитражного суда имеет политическую окраску», — сказал он на встрече с работниками и строителями завода ОО «Цимекс» в Башкортостане 6 августа.

По словам президента, вина в случаях с допингом всегда индивидуальна и ложится на плечи спортсмена и его тренера. «Но, с другой стороны, это не влияет на качество выступления наших спортсменов, и я думаю, что наши спортсмены своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны, и вообще не имеют смысла», — отметил он.