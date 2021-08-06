Путин: Сборную России лишили флага и гимна на Олимпиаде в Токио по политическим причинам

Лишение российской сборной флага и гимна на Олимпийских играх в Токио президент России Владимир Путин считает политизированным, но верит в то, что на выступление наших спортсменов это не влияет.
«Я считаю, что решение спортивного арбитражного суда имеет политическую окраску», — сказал он на встрече с работниками и строителями завода ОО «Цимекс» в Башкортостане 6 августа.
По словам президента, вина в случаях с допингом всегда индивидуальна и ложится на плечи спортсмена и его тренера. «Но, с другой стороны, это не влияет на качество выступления наших спортсменов, и я думаю, что наши спортсмены своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны, и вообще не имеют смысла», — отметил он.
Путин хотел бы, чтобы сборная России выступала под государственным флагом, но рад и тому, что на форме спортсменов значок сборной Олимпийского комитета России с российским триколором. «Музыка Чайковского нравится им больше музыки Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского», — прокомментировал он замену гимна.
Президент выразил надежду, что вместе со снятием ограничений к 2023 году закончатся и попытки «ущипнуть Россию» в спортивной сфере.