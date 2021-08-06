Спортивному блогеру Шумилину отказали в регистрации на выборы в Госдуму. Он поставил подпись не там, где надо

Как говорится в решении избиркома, о котором стало известно 6 августа, Шумилин не предоставил в установленный срок обязательных для регистрации документов. Собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом избирательной кампании в этом районе, утверждает, что Шумилин на самом деле сдал нужные документы, но принимавшие у него их члены комиссии дали ему расписаться в бумаге, которая свидетельствовала об обратном. Не разобравшись, Шумилин поставил подпись.



В округе № 217 в Государственную думу баллотируется среди прочих депутат Оксана Дмитриева.



Игорь Шумилин, блогер и глава спортивного PR-агентства, выдвинут также на выборы в Законодательное собрание города в Колпинском районе Петербурга.

