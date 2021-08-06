FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Спортивному блогеру Шумилину отказали в регистрации на выборы в Госдуму. Он поставил подпись не там, где надо

Территориальная избирательная комиссия № 29 Фрунзенского района Петербурга отказала в регистрации на выборах в Государственную думу кандидату от партии «Новые люди» Игорю Шумилину. Он собирался участвовать в выборах по 217 избирательному округу.

Как говорится в решении избиркома, о котором стало известно 6 августа, Шумилин не предоставил в установленный срок обязательных для регистрации документов. Собеседник «Фонтанки», знакомый с ходом избирательной кампании в этом районе, утверждает, что Шумилин на самом деле сдал нужные документы, но принимавшие у него их члены комиссии дали ему расписаться в бумаге, которая свидетельствовала об обратном. Не разобравшись, Шумилин поставил подпись.

В округе № 217 в Государственную думу баллотируется среди прочих депутат Оксана Дмитриева.

Игорь Шумилин, блогер и глава спортивного PR-агентства, выдвинут также на выборы в Законодательное собрание города в Колпинском районе Петербурга.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Мужской Взгляд
Обычные штучки Избиркома. Плавали-знаем.
NasushnyBread
Нужно принять закон, что становится депутатами могут только депутаты, если президент не лишил их этого права как в случае с судьями конституционного суда. Права депутатов должны передаваться по наследству.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний