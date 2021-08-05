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МОК потребовал разъяснений за оскорбление на федеральных каналах участников Олимпийских игр — женщины-трансгендера и гея

Международный олимпийский комитет 5 августа потребовал разъяснений из-за скабрезных шуток в адрес ЛГБТ-спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио. Олимпийцев высмеяли в эфире Первого канала и «России 1».

Как сообщает BBC, МОК обратился к своему «вещательному партнеру в России». Официальным партнером МОК, которому принадлежат права на показ Олимпиады в России, является компания «Телеспорт». Соревнования транслируют Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ». Представители «Телеспорта» от комментариев отказались.

МОК предъявил претензии к выпускам передач «Время покажет» и «60 минут», участники которых оскорбляли трансгендерную штангистку Лорел Хаббард из Новой Зеландии и британского прыгуна в воду Тома Дэйли, открытого гомосексуалиста.

Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев и вовсе предстал в парике, изображая Хаббард. Трансгендерных людей он назвал «психопатами».

В МОК подчеркнули, что на Олимпийских играх «нет места дискриминации».

Справка:

Штангистка Лорел Хаббард стала первой в истории трансгендерной женщиной, принявшей участие в Олимпиаде. На соревнованиях она выступила неудачно. Том Дэйли в паре с Мэтти Ли стал олимпийским чемпионом в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Штангистка Лорел Хаббард стала первой в истории трансгендерной женщиной, принявшей участие в Олимпиаде. На соревнованиях она выступила неудачно. Том Дэйли в паре с Мэтти Ли стал олимпийским чемпионом в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

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Комментарии (6)

Zloi_prohozhiy
Всё верно там комментировали, по крайней мере что я слышал
an_observer
Дикари-с.
Skazochny
ожидаете от гопников извинений?
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