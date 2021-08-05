Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Что по медалям

Золотые медали выиграли боксер Альберт Батыргазиев и борец вольным стилем Завур Угуев. Легкоатлетка Анжелика Сидорова взяла серебро в прыжках с шестом, а боксер Глеб Бакши и еще один борец, Артур Найфонов, стали бронзовыми призерами.

Главная драма разыгралась в легкоатлетическом секторе. Тут у нас продолжают выбывать спортсмены, хотя Международный олимпийский комитет разрешил поехать на Игры всего десяти российским легкоатлетам. Сначала из-за травм досрочно завершили выступление бегун Сергей Шубенков и прыгунья Дарья Клишина. Теперь не повезло ходоку Василию Мизинову. Россиянин приехал в Токио претендентом на медали на дистанции 20 км.



В прошлом на его счету были серебро чемпионата мира-2019 и бронза чемпионата Европы-2019. Мизинов со старта ушел в числе лидеров. Потом ото всех оторвался китаец Ван Кайхуа, но спустя несколько километров группа преследователей с россиянином в составе догнала его. И тут же судьи дисквалифицировали Мизинова.



Россиянин Мизинов дисквалифицирован с состязаний в спортивной ходьбе на Олимпиаде https://t.co/zfhy2gLOx3 — Коммерсантъ (@kommersant) August 5, 2021

В ходьбе судьи следят за тем, чтобы спортсмены не переходили на бег: для этого одна нога всегда должна касаться земли. На 12-м км судьи сделали Василию третье предупреждение за так называемую «фазу полета», которая характерна для бега. Он был оштрафован на две минуты. После возвращения на дорожку тут же получил еще одно — это уже дисквалификация.

«Со стороны, наверное, виднее, но меня только два раза в жизни дисквалифицировали — на чемпионате России и на юниорском чемпионате Европы. Было очень неожиданно, что здесь за один километр дали два замечания. Спорить с судьями не буду, со стороны виднее, если так решили, значит, я виноват», — прокомментировал решение судей Мизинов.



Слезы радости или горя

После такого за прыгунью с шестом Анжелику Сидорову было уже не на шутку страшно. К счастью, обошлось, хотя тут есть разные мнения.

Сидорова — чемпионка мира-2019. В Токио она ехала только за победой. И все к этому шло. Россиянка легко брала одну высоту за другой. Ее главная соперница, американка Кэти Наджеотт, наоборот, шла туго: первую высоту на 4,50 метра она взяла только с третьей попытки, вторую, на 4,70, — со второй.

Призеры определились на высоте 4,85, которую преодолели лишь трое — Сидорова, Наджеотт и британка Холли Брэдшоу. По попыткам Сидорова шла лучше. Но 4,90 она взять так и не смогла, хотя на ЧМ-2019 сделала это с первого раза. Наджеотт покорилась эта высота сразу. Сидоровой пришлось ставить планку еще выше, чтобы продолжать бороться за золото. В итоге 4,95 она не взяла.



Упав на маты, Анжелика долго лежала, осознавая, что произошло, а когда поднялась, ее глаза были заполнены слезами. И было непонятно: это слезы из-за упущенного золота или радости за серебро — первую российскую олимпийскую медаль в легкой атлетике с 2012 года.



Как же обидно 😓



Анжелика Сидорова уверенно шла к золоту, но все равно заняла только второе место. Просто посмотрите, как она восприняла этот результат.



Спасибо за выступление ❤️ pic.twitter.com/pyIX833nZp — Sport24 (@sport24_ru) August 5, 2021

«У меня столько смешанных эмоций… С одной стороны, хочется радоваться, потому что это олимпийская медаль — рада, что уеду из Японии с наградой. С другой — хочется плакать, потому что совсем чуть-чуть не хватило для золота. Чего хочется больше? Сейчас — плакать. Было ли давление, что у наших атлетов ничего не получалось на нынешней Олимпиаде из-за травм? Я старалась делать вид, что нет никакого давления: ничего не читала, как и не заходила в «Инстаграм». Абстрагировалась. Мне и без этого хватало давления», — объяснилась Сидорова потом перед журналистами.

Танец дня

Американский спринтер Девон Аллен пробился в финал соревнований в беге на 100 метров с барьерами. Промежуточный успех он отметил танцем.



Ты, поднявшись на 10-й этаж по лестнице: 😫

Американец Аллен, пролетев 110 метров с барьерами: pic.twitter.com/bkYWiDZ3Og — Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021

Гол дня

Женская сборная США по футболу в матче за третье место победила Австралию (4:3). Самый красивый гол на 8-й минуте забила известная ЛГБТ-активистка из Америки Меган Рапино. Ей удалось забить прямым ударом с углового.



Падение дня

Бельгийский десятиборец Томас ван дер Платцен во время прыжка в длину при разбеге травмировал правую ногу. Спортсмен полетел головой вперёд и упал лицом в песок. Выглядит это максимально больно.



Alles Gute für Thomas Van Der Plaetsen, der nicht "hingefallen" ist (dpa) und er schlug auch nicht "mit dem Kopf zuerst in der Sandgrube auf" (Funke Medien Gruppe). Er rutschte mit dem Sprungfuß über's Brett. #HighTech überall im Sport aber harte und glatte Weitsprungbretter ... pic.twitter.com/VmUmWPYgMX — Uli Fehr (@Fehrpics) August 4, 2021

Со стадиона его увезли в инвалидной коляске. Томасу можно только посочувствовать. 7 лет назад бельгиец боролся с раком. В результате химиотерапии он облысел и сильно похудел, но сумел справиться с болезнью. После этого он решил во чтобы то ни стало вернуться в спорт и выиграть олимпийскую медаль. В 2016 году он даже смог взять золото чемпионата Европы.

Медальный зачет

1. Китай — 34 золотых — 24 серебряные — 16 бронзовых (74 всего)

2. США — 29–35–27 (91)

3. Япония — 22–10–14 (46)

4. Австралия — 17–5–19 (41)

5. Россия — 16–22–20 (58)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

