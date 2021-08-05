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Российские легкоатлеты плачут и выбывают друг за другом, пока другие танцуют. Итоги 13-го дня Олимпиады в Токио

Российские спортсмены 5 августа взяли аж пять медалей на Олимпиаде в Токио и почти догнали Австралию, идущую в медальном зачете на четвертом месте. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает об этих и других событиях 13-го дня Игр-2020.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Что по медалям

Золотые медали выиграли боксер Альберт Батыргазиев и борец вольным стилем Завур Угуев. Легкоатлетка Анжелика Сидорова взяла серебро в прыжках с шестом, а боксер Глеб Бакши и еще один борец, Артур Найфонов, стали бронзовыми призерами.

Главная драма разыгралась в легкоатлетическом секторе. Тут у нас продолжают выбывать спортсмены, хотя Международный олимпийский комитет разрешил поехать на Игры всего десяти российским легкоатлетам. Сначала из-за травм досрочно завершили выступление бегун Сергей Шубенков и прыгунья Дарья Клишина. Теперь не повезло ходоку Василию Мизинову. Россиянин приехал в Токио претендентом на медали на дистанции 20 км.

В прошлом на его счету были серебро чемпионата мира-2019 и бронза чемпионата Европы-2019. Мизинов со старта ушел в числе лидеров. Потом ото всех оторвался китаец Ван Кайхуа, но спустя несколько километров группа преследователей с россиянином в составе догнала его. И тут же судьи дисквалифицировали Мизинова.

В ходьбе судьи следят за тем, чтобы спортсмены не переходили на бег: для этого одна нога всегда должна касаться земли. На 12-м км судьи сделали Василию третье предупреждение за так называемую «фазу полета», которая характерна для бега. Он был оштрафован на две минуты. После возвращения на дорожку тут же получил еще одно — это уже дисквалификация.

«Со стороны, наверное, виднее, но меня только два раза в жизни дисквалифицировали — на чемпионате России и на юниорском чемпионате Европы. Было очень неожиданно, что здесь за один километр дали два замечания. Спорить с судьями не буду, со стороны виднее, если так решили, значит, я виноват», — прокомментировал решение судей Мизинов.

Слезы радости или горя

После такого за прыгунью с шестом Анжелику Сидорову было уже не на шутку страшно. К счастью, обошлось, хотя тут есть разные мнения.

Сидорова — чемпионка мира-2019. В Токио она ехала только за победой. И все к этому шло. Россиянка легко брала одну высоту за другой. Ее главная соперница, американка Кэти Наджеотт, наоборот, шла туго: первую высоту на 4,50 метра она взяла только с третьей попытки, вторую, на 4,70, — со второй.

Призеры определились на высоте 4,85, которую преодолели лишь трое — Сидорова, Наджеотт и британка Холли Брэдшоу. По попыткам Сидорова шла лучше. Но 4,90 она взять так и не смогла, хотя на ЧМ-2019 сделала это с первого раза. Наджеотт покорилась эта высота сразу. Сидоровой пришлось ставить планку еще выше, чтобы продолжать бороться за золото. В итоге 4,95 она не взяла.

Упав на маты, Анжелика долго лежала, осознавая, что произошло, а когда поднялась, ее глаза были заполнены слезами. И было непонятно: это слезы из-за упущенного золота или радости за серебро — первую российскую олимпийскую медаль в легкой атлетике с 2012 года.

«У меня столько смешанных эмоций… С одной стороны, хочется радоваться, потому что это олимпийская медаль — рада, что уеду из Японии с наградой. С другой — хочется плакать, потому что совсем чуть-чуть не хватило для золота. Чего хочется больше? Сейчас — плакать. Было ли давление, что у наших атлетов ничего не получалось на нынешней Олимпиаде из-за травм? Я старалась делать вид, что нет никакого давления: ничего не читала, как и не заходила в «Инстаграм». Абстрагировалась. Мне и без этого хватало давления», — объяснилась Сидорова потом перед журналистами.

Танец дня

Американский спринтер Девон Аллен пробился в финал соревнований в беге на 100 метров с барьерами. Промежуточный успех он отметил танцем.

Гол дня

Женская сборная США по футболу в матче за третье место победила Австралию (4:3). Самый красивый гол на 8-й минуте забила известная ЛГБТ-активистка из Америки Меган Рапино. Ей удалось забить прямым ударом с углового.

Падение дня

Бельгийский десятиборец Томас ван дер Платцен во время прыжка в длину при разбеге травмировал правую ногу. Спортсмен полетел головой вперёд и упал лицом в песок. Выглядит это максимально больно.

Со стадиона его увезли в инвалидной коляске. Томасу можно только посочувствовать. 7 лет назад бельгиец боролся с раком. В результате химиотерапии он облысел и сильно похудел, но сумел справиться с болезнью. После этого он решил во чтобы то ни стало вернуться в спорт и выиграть олимпийскую медаль. В 2016 году он даже смог взять золото чемпионата Европы.

Медальный зачет

1. Китай — 34 золотых — 24 серебряные — 16 бронзовых (74 всего)

2. США — 29–35–27 (91)

3. Япония — 22–10–14 (46)

4. Австралия — 17–5–19 (41)

5. Россия — 16–22–20 (58)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Комментарии (1)

Athair
За один заголовок Фонтанке можно плашку иноагента впаять - откуда столько яда? Спортсмены, несмотря на реальное давление, готовились, выступали - они в чем-то виноваты?
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