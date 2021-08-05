Как стало известно 5 августа, причина дисквалификации россиянина — нарушение им правил прохождения дистанции. Спортсмен получил четыре предупреждения за так называемую фазу полёта, когда обе ноги ходока не опираются на трассу.

⚡😳 Василий Мизинов дисквалифицирован по ходу дистанции в спортивной ходьбе на 20 км! pic.twitter.com/NNjgaKUzrR

В итоге золото в этой дисциплине выиграл итальянец Массимо Стано. Японцы Коки Икеда и Тошиказу Яманиши стали серебряным и бронзовым призёрами.



Ранее из-за травм с соревнований в Токио снялись российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Дарья Клишина.



При этом всего на Олимпиаду допустили лишь 10 отечественных легкоатлетов. Больше отправить на Игры не получилось из-за многочисленных допинговых скандалов с участием российских спортсменов.

