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Российского ходока Мизинова дисквалифицировали на Олимпиаде в Токио. Он неправильно пошёл

Уже третий российский легкоатлет завершил выступление на Олимпиаде досрочно. В спортивной ходьбе у мужчин на дистанции 20 км организаторы дисквалифицировали Василия Мизинова.

Как стало известно 5 августа, причина дисквалификации россиянина — нарушение им правил прохождения дистанции. Спортсмен получил четыре предупреждения за так называемую фазу полёта, когда обе ноги ходока не опираются на трассу.

В итоге золото в этой дисциплине выиграл итальянец Массимо Стано. Японцы Коки Икеда и Тошиказу Яманиши стали серебряным и бронзовым призёрами.

Ранее из-за травм с соревнований в Токио снялись российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Дарья Клишина.

При этом всего на Олимпиаду допустили лишь 10 отечественных легкоатлетов. Больше отправить на Игры не получилось из-за многочисленных допинговых скандалов с участием российских спортсменов.

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Комментарии (6)

f0ntan
Зачем фото его лица? Дайте видео! Я хочу видеть, как можно ходить, когда обе ноги не касаются земли. На чем он тогда держится? На святом духе?
DEMOMON
Ну хоть не дрочил вприсядку.
265947515
Так он не шёл, он летел в фазе "полёта", за что дисквалифицировать?
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