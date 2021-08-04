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«Друзей так много не бывает»: Лиза Пескова опровергла пышную свадьбу на Сардинии, но не сам факт торжества

Дочь пресс-секретаря президента России Лиза Пескова высказалась по поводу информации о её помпезной свадьбе на Сардинии. Объёмный пост девушка опубликовала в Instagram 4 августа.

«Я не афиширую свою личную жизнь уже несколько лет. С тех пор как появились первые серьёзные отношения. Свадьба для меня всегда была чем-то очень интимным и сокровенным. Никогда в жизни я не хотела делать из своего бракосочетания публичный праздник и шоу с журналистами. Тем более с сотнями гостей. Друзей так много не бывает, а звать всех подряд ради тусовки никак не соответствует моему видению жизни», — объяснила девушка. (Авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред).

Она также заявила, что никогда не мечтала о белом свадебном платье.

«Для меня семья — святое. И мне бы очень не хотелось превращать СВОЮ собственную семью в реалити-шоу. Выводы по очередной желтухе делайте сами», — поставила точку Лиза Пескова.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что Пескова выходит замуж за партнера по ресторанному бизнесу Руслана Голбазова. Свадьбу якобы хотят сыграть на дорогом курорте итальянского острова Сардиния с сотнями гостей. Дмитрий Песков заявил, что ничего о планах дочери не знает.

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Комментарии (2)

266129085
вот последний вариант вроде хорош
Dmm
дык это, знатоки великого и могучего ...

... дочь главного пропаган*она страны кто ? Пропаган*очка, пропаган*оночка или дитя пропаган*она ?
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